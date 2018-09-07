Vali Toprak, tıp fakültesini kazanan öğrenciyi ödüllendirdi - HAKKARİ
- Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Serkan Adıyaman ile makamında sohbet etmesi ve hediye vermesi - Toprak'ın konuşmasıVali Toprak, tıp fakültesini kazanan öğrenciyi ödüllendirdiHAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında 473 puan alarak Dicle Üniversitesi Tıp fakültesine yerleşen Hakkari li Serkan Adıyaman'a telefon hediye etti.Toprak, Ağaçdibi köyünde yaşayan ve zor şartlarda çalışarak tıp fakültesini kazanan Adıyaman'ı öğretmeni ile makamında kabul etti.Başarılı öğrenciyle sohbet eden Toprak, kendisine telefon hediye etti.Toprak, yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın tıp fakültesini kazandığını ve bunun çok özel bir başarı olduğunu söyledi.
Adıyaman'ın Ağaçdibi köyü doğumlu olduğuna işaret eden Toprak, şunları kaydetti:"Onun döneminde terör nedeniyle köy ilköğretim okulunda asil öğretmen bulunmuyordu. Vekil öğretmenler gidip orada görev yapıyordu fakat çok şanslı bir kardeşimiz ki Hikmet Hoca gibi bir vekil öğretmene denk gelmiş. Hikmet Hoca en az bir asil öğretmenden beklenecek bir duyarlılıkla ilkokul döneminde onunla ilgilenmiş."Toprak, ilkokuldan sonra da öğretmeninin onunla ilgilenerek destek çıktığını dile getirerek, şunları söyledi:"Ondan sonra da büyük bir başarıya imza atarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak doktor olma yoluna girmiş bulunuyor. Ben evlatlarını hiç yalnız bırakmayan anne ve babasına teşekkürlerimi sunuyorum. Ondaki mevcut kapasitesinin hayatına güven vermesi hayatında çok güzel yerlere gelmesinde hep yanında olmuşlar. İl ve ilçe merkezlerimizden tıp fakültesine gönderdiğimiz oluyor ama bir köy ilkokulunda bu başarıyı sağlamış olması benim ilk defa karşılaştığım bir konu. Biz bundan sonra da gerek Hakkari halkı gerek Valilik olarak maddi ve manevi yanında olacağız. Valilik olarak küçük bir hediye, Vali amcasından hatıra olarak bir telefon hediye etmek istiyoruz."