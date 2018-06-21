Vali Toprak: " Hakkari 'yi sporla, sporcuyla anılacak bir noktaya getirdik" - HAKKARİ

: - Amatör spor kulüplerine destek için düzenlenen programdan detaylar - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal'ın konuşması - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması - Vali ve beraberindekilerin spor tesislerini gezmesi " Hakkari 'yi sporla, sporcuyla anılacak bir noktaya getirdik" - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari 'de çeşitli branşlarda faaliyet gösteren 25 amatör spor kulübüne maddi destekte bulundu - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak: - "Tenis, badminton, güreş, kayak, kayaklı koşu, futbol, voleybol, basketbol gibi 20 civarında branşta çocuklarımız sporla iç içe. İlimiz genelinde toplam 25 bin civarında çocuğumuza, gencimize ulaşmış bulunuyoruz. Bu da çok önemli bir rakam"HAKKARİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari 'de farklı branşlarda faaliyet gösteren 25 amatör spor kulübüne maddi destekte bulunuldu.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde düzenlenen programda konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, spor kulüplerinin kentte çok ciddi bir fonksiyon yürüttüklerini söyledi.
Genç ve çocukların spora yönelmesinde spor temsilcileri, teknik direktörler ve sporcuların önemli katkıları olduğuna vurgu yapan Toprak, şunları söyledi:"Buradaki kulüplerimiz her biri çok amatör bir ruhla ideal bir spor ortamı yaratma adına ellerini taşın altına koyarak 2 yıldır büyük bir mücadelenin içindeler. Tenis, badminton, güreş, kayak, kayaklı koşu, futbol, voleybol, basketbol gibi 20 civarında branşta çocuklarımız sporla iç içe. İlimiz genelinde toplam 25 bin civarında çocuğumuza, gencimize ulaşmış bulunuyoruz, bu da çok önemli bir rakam. Her 2 - 3 gencimizden, çocuğumuzdan biri spor yapıyor."Devletin spor alanında da çok ciddi yatırımlar yaptığının altını çizen Toprak, içinde bulundukları tesiste yüzme havuzu, basketbol, hentbol ve güreş sahaları ile tenis kortunun mevcut olduğunu anlattı.Vali Toprak, "İlçelerimizin hepsinde gençlik merkezlerimiz, kapalı spor sahalarımız mevcut. BAL liginde mücadele eden takımımız var. Bunun yanında kadın futbol takımımız yıllardır 2. ligde hep şampiyon olmak için mücadele etti. Son maçlarda bunu başaramadı. Fakat bu yıl kadın futbol takımlarının süper ligi diyebileceğimiz en üst lige yükselerek göğsümüzü kabarttılar." ifadesini kullandı.Vali Toprak, şöyle devam etti:"Yani çok büyük işlere imzalar atılıyor. Türkiye derecesinde değişik branşlarda 40 civarında madalyamız var. Ben burada bulunanlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Emniyet Müdürlüğümüz kendi spor kulübünü kurdu. Jandarma komutanımız zaten 24 saat sporun her dalıyla haşır neşir, sporcularımızın başarılı olması için maddi manevi her konuda onların yanında. Böylece bir bütünlük içerisinde Hakkari 'yi artık sporla, sporcuyla anılacak bir noktaya getirdik. Sadece sporda değil sosyal kültürel manada da yüzümüzü ağartacak çalışmalara imzalar atılıyor."Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentteki amatör spor kulüplerine dağıtılmak üzere bir miktar maddi yardım gönderildiğini sözlerine ekleyen Toprak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Yine sayın bakanımızın talimatlarıyla kadın futbol takımımıza 150 bin liralık bir yardım oldu. İnşallah bu yardımlar artarak devam edecektir. Biz de burada yerel imkanlarla olsun, ileri gelen vatandaşlarımız olsun, Valiliğimiz olsun bu takımızın bu ligde de başarılı olması için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu. Konuşmaların ardından Toprak, Gençlik ve Spor Bakanlığınca amatör spor kulüplerine destek amaçlı hazırlanan yardım çeklerini kulüp başkanlarına teslim etti.Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Baro Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve kulüp başkanları da katıldı.