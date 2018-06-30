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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Topaca: 'Olayın bütün ayrıntılarını önümüzdeki soruşturma sürecinde ortaya çıkaracağız' - ANKARA Video

Vali Topaca: 'Olayın bütün ayrıntılarını önümüzdeki soruşturma sürecinde ortaya çıkaracağız' - ANKARA Video

Vali Topaca: "Olayın bütün ayrıntılarını önümüzdeki soruşturma sürecinde ortaya çıkaracağız" - ANKARA - Polatlı - Kayıp Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşılması - Ankara Valisi Ercan Topaca'nın açıklamalarıVali Topaca: "Teknik ve hukuki deliller, bizi kime götürüyorsa teknik anlamda kim bu olaya, bu kişiye, bu müessif olayı yaparken yardım etmişse destek olmuşsa onlar da açığa çıkacaktır."

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