Vali Topaca: 'Olayın bütün ayrıntılarını önümüzdeki soruşturma sürecinde ortaya çıkaracağız' - ANKARA Video
Vali Topaca: "Olayın bütün ayrıntılarını önümüzdeki soruşturma sürecinde ortaya çıkaracağız" - ANKARA - Polatlı - Kayıp Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşılması - Ankara Valisi Ercan Topaca'nın açıklamalarıVali Topaca: "Teknik ve hukuki deliller, bizi kime götürüyorsa teknik anlamda kim bu olaya, bu kişiye, bu müessif olayı yaparken yardım etmişse destek olmuşsa onlar da açığa çıkacaktır."