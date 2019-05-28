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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Vali Soytürk, Suriyelilerin ülkelerine gidişlerini denetledi

Vali Soytürk, Suriyelilerin ülkelerine gidişlerini denetledi

Suriyelilerin ülkelerine gidişleri

Online Bild 

-Suriyelilerin geçişleri
-Vali Recep Soytürk’ün alana gelişi
-yetkililerden bilgi alması
-Suriyelilerin görüntüsü
-Suriyeli ile yapılan röportaj

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis Valisi Recep Soytürk, ülkelerine giden Suriyelilerin işlemlerinin yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Soytürk, Suriyelilerin ülkelerine gitmek için oluşturulan Bayramlaşma gönderme merkezinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Soytürk, yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldı. Vali Soytürk, Suriyelilerin ülkelerine gidiş işlemlerini hızlı bir şekilde yapan görevlilere teşekkür etti. Vali Soytürk, Bayramlaşma gönderme merkezinde incelemelerinin ardından ayrıldı. Öte yandan Suriyelilerin ülkelerine gidişleri devam ediyor. 25 bin Suriyeli, Ramazan bayramını ülkesinde geçirmek için Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kayıt yaptırdığı, 31 Mayıs tarihine kadar geçişlerin tamamlanacağı bildirildi.

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