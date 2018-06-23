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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Sonel, şehit ailesine ev hediye etti

Vali Sonel, şehit ailesine ev hediye etti

Şehit edilen Dozer operatörünün fotoğrafı

Alışveriş Hava Harekatı Şehit Aileleri Terör Örgütü Şehit Ailesi 

-Şehit ailesine hediye edilen evden görüntü
-Dozer Operatörünü şehit eden teröristlerin öldürüldüğü hava harekatından görüntü
-Öldürülen 7 teröristten gri listede yer alan 3'ünün fotoğrafı

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen dozer operatörü Mehmet Özdemir’in ailesine Vali Sonel'in talimatıyla alınan ev hediye edildi. Ayrıca şehidin adı, Atatürk Mahallesi'nde bulunan sokağa verildi.
21 Nisan 2018 tarihinde Pülümür karayolunda güvenlik kulesi yolu yapımında çalışan dozer operatörü Mehmet Özdemir, terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü. Şehidin ailesine Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatıyla ev alındı. Şehidin anne, babası ve 5 kardeşinin yaşayacağı öğrenilen kent merkezindeki 3+1 büyüklüğündeki evin anahtarı ve tapusu, Vali Sonel tarafından aileye teslim edildi. Maddi ve manevi olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını anımsatan Vali Sonel, "Dozer operatörü kardeşimiz, şehidimiz Mehmet Özdemir, evine ekmek parası götürmek için alın teriyle köy yolunda çalışırken hain ve alçak teröristlerce şehit edilmişti. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz baş tacımızdır. Şehit ailemiz kirada oturuyorlardı. Kendileriyle görüşerek ne yapabileceğimiz noktasında fikir alışverişinde bulunduk ve Atatürk Mahallemizde 3+1 büyüklüğünde bir ev aldık kendilerine. Bu ülke için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Evlatlarını bu ülkenin birliği ve güvenliği için şehit veren ailelerimiz için de ne yapsak az" dedi.
Ayrıca Sonel’in başkanlığındaki 08 Haziran 2018 tarihli Belediye Meclisi toplantısında oybirliğiyle alınan kararla, Atatürk Mahallesi'nde bulunan 19. Sokağın adının "Şehit Operatör Mehmet Özdemir" olarak değiştirildiği bildirildi.
Özdemir'i şehit eden 7 terörist öldürülmüştü Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 02 Haziran 2018 tarihinde yapılan hava destekli operasyonda dozer operatörü Mehmet Özdemir'i şehit eden 7 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirilmişti. (ET-HİV-MK-Y)
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