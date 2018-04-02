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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Vali Sonel'den yaralı askere balayı sözü - TUNCELİ

Vali Sonel'den yaralı askere balayı sözü - TUNCELİ

- Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in yaralı Uzman Çavuş Celil Kartal'ı ziyaretinden detaylarVali Sonel'den yaralı askere balayı sözü - Tunceli Valisi Sonel, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Celil Kartal'a düğün hediyesi olarak yurt içinde ya da yurt dışında balayı sözü verdiTUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak ile Elazığ'a gitti.Burada Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile beraber Fırat Üniversitesi Hastanesine geçen Vali Sonel ve Tuğgeneral Çolak, 31 Mart'ta Tunceli merkez ilçe kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Celil Kartal'ı ziyaret etti.Kartal ile bir süre sohbet eden Sonel, geçmiş olsun dileklerini iletti.Kartal'ın nişanlı olduğunu öğrenen Sonel, yaralı askere düğün hediyesi olarak yurt içinde ya da yurt dışında balayı sözü verdi. - Olay31 Mart'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinin kırsal kesiminde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmış ve çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Uzman Çavuş Celil Kartal omuzundan yaralanmış ve tedavi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesini sevk edilmişti.Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin tespiti için yürütülen çalışmalarda, birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan örgütün sözde "Pülümür Gücü Sorumlusu" "Delila" kod adlı Zeynep Miran olduğu belirlenmişti.

Yurt Dışı Geçmiş Olsun Terör Örgütü Yaralı Asker Düğün Hediyesi 

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