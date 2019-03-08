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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Vali Şimşek, işçi kadınları ziyaret etti - NİĞDE

Vali Şimşek, işçi kadınları ziyaret etti - NİĞDE

- Vali Şimşek, işçi kadınları ziyaret etti - Patates deposundan detay - Depodan patates çıkarılmasından detay - Kadınların patates doldurmasından detay - Vali Yılmaz Şimşek'in depo içerisinde kadınlarla sohbet etmesinden detay - Vali Şimşek'in kadınlara hediye vermesinden detay - Vali Şimşek'in depo dışında kadınlarla sohbet etmesinden detayVali Şimşek, işçi kadınları ziyaret ettiNİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, patates depolarında çalışan kadınları ziyaret etti.8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depolarda saklanan patateslerin paketlenmesinde çalışan kadınları ziyaret eden Vali Şimşek, işçi kadınların gününü kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi.Kadınlarla bir süre sohbet eden Şimşek, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutlay Hatıra Fotoğrafı Çalışan Kadın 

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