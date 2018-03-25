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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Vali Şentürk Kırşehir Belediyespor taraftarıyla vedalaştı - KIRŞEHİR

Vali Şentürk Kırşehir Belediyespor taraftarıyla vedalaştı - KIRŞEHİR

- Vali Necati Şentürk'ün statta makam aracıyla selamlama turundan görüntüler - Vali Şentürk'ün gazetecilere açıklaması - Futbolcuların pankartla çıkması - Taraftarların Vali lehine sloganlarıVali Şentürk Kırşehir Belediyespor taraftarıyla vedalaştıKIRŞEHİR (AA) - Emekliye ayrılan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kırşehir Belediyespor taraftarıyla statta vedalaştı.Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un Ahi Stadyumu'ndaki maçını izlemeye gelen Şentürk, maçtan önce bir eline Türk bayrağı diğer eline Kırşehir Belediyespor bayrağı alarak, makam aracıyla taraftarları selamladı.Şentürk, taraftara hitaben, "Milletimiz var olsun, ordumuz muzaffer olsun, Allah devletimize zeval vermesin, Kırşehir sporumuz şampiyon olsun" dedi.
Taraftar da, "Vali Baba" ve "Erzincan'da doğdu, Kırşehir li oldu, helal olsun sana Vali baba" sloganlarıyla karşılık verdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün davul zurna ekibi de Kırşehir türkülerini seslendirdi.Makam aracıyla stattaki selamlama turunun ardından gazetecilere açıklama yapan Şentürk, şunları kaydetti:"Her zaman söylüyorum, Vali baba bu vatana feda olsun, kurban olsun. Vali baba bu bayrağa kurban olsun, bu ezana kurban olsun, Vali baba Türk milletine kurban olsun. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize zeval vermesin. Devletimiz var olsun, milletimiz var olsun. Ordularımız üç kıtada muzaffer olsun. Ordularımız Afrin'den sağ salim dönsün. Dünyada bizi bekleyen bütün mazlum milletlere yardım etmiş oluruz İnşallah. Bu vesile ile ben Allah'aısmarladık diyorum. Kırşehir 'imiz de kırk şehir olsun inşallah. Allah, Türkiye Cumhuriyeti'ni kıyamete kadar var etsin inşallah."Vali Şentürk, daha sonra protokol üyeleriyle Kırşehir Belediyespor - Yeniçağaspor maçını izledi.Futbolcular, maça "Vali baba bu şehir seni unutmayacak" yazılı pankartla çıktı.

Çağa Makam Aracı Şampiyon Kıyamet Davul Zurna 

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