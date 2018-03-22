Vali Şentürk, kılıç kuşanıp balkon konuşması yaptı

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( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Vali Necati Şentürk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kırşehir'den bin 200 genci Çanakkale'ye kılıç kuşanarak uğurladı. Valilik önünde düzenlenen uğurlama programında gençlere elinde kılıçla hitap eden Vali Necati Şentürk, 250 bin şehit verdiğimiz kutsal topraklara uğurlanan gençlere Çanakkale ruhunu aşılamayı amaç edindiklerini söyledi.



Konuşmasında, 20 otobüsle bin 200 genci Çanakkale’ye uğurladıklarını belirten Vali Necati Şentürk, “Kırşehirli gençlerimizi gönderdiğimiz yer basit bir yer değildir. Oralar kutsal topraklardır. Dünyanın güçlü orduları Çanakkale’de mağlup edilmiştir. Çanakkale zaferi kanla, gözyaşıyla yazılmıştır. Değerli gençler, siz de Çanakkale’yi asla unutmayın. Çanakkale bir destan, bir tarihin başlangıcı, istiklalimizin kazanılmasındaki yegane cevherdir. Çanakkale ruhu sizlerde hala yaşıyor. Bu ruhu canlandırın, diri tutun. Kahraman Mehmetçiklerimiz günümüzde Afrin’de milli silahlarımızla destanlar yazıyor. İç ve dış düşmanlarımıza karşı milletçe “Çanakkale Ruhu” ile karşılık verdik. Bugün karşılık veriyoruz, yarın da karşı koymaya devam edeceğiz. Sizler de iman dolu yüreklerinizle, bilginizle, vatan, bayrak, ezan, millet sevginizle bu vatana hizmet edeceksiniz" Valinin konuşmasının ardından, gençler, tekbirlerle Çanakkale’ye uğurlandı.

