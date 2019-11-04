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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vali Şentürk ile birlikte iki günde 16 kilometre yürüdüler Haberi

Vali Şentürk ile birlikte iki günde 16 kilometre yürüdüler Haberi

-YÜRÜYÜŞTEN DETAY

Öğretmenler Ormanlı Öğretmen İş Dünyası Sonbahar 

--VALİNİN KONUŞMASI

( BİLECİK )- Ormanlık alanda sonbaharın kendini gösterdiği ve renk cümbüşü içerisinde yürüdüler- Bilecik Valisi Bilal Şentürk: “Biz sadece Bilecik'e değil, yakın coğrafyamıza da hitap ediyoruz” BİLECİK

- Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Girişimci Kadınlar Derneği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 16 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenlendi.
İlk gününde merkez Selöz göletinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdür Ertuğrul Namal, TSO Başkanı Şükrü Keskin ve üyeleri ile daire müdürleri ve TSO üyelerinin katılımıyla ormanlık alanda sonbaharın kendini gösterdiği ve renk cümbüşü içerisinde 10 kilometrelik doğa yürüyüşü, Pelitözü göletinde sona erdi. İkinci günü Beşiktaş Mahallesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve öğretmenlerinde katılımıyla sonbaharla birlikte sararak dökülen yaprakların oluşturduğu doğa manzaraları arasında 6 kilometrelik yürüyüşü, Vali Şentürk ve beraberindekiler Pelitözü göletinde tamamladı. “Biz sadece Bilecik'e değil yakın coğrafyamıza da hitap ediyoruz” Yürüyüş sonunda bir açıklama yapan Vali Şentürk, sadece Bilecik’e değil, yakın coğrafyaya da hitap ettiklerini belirterek, “Sağlık için hareket diyoruz. Bu kapsamda da boş zamanlarda yürüyoruz, yürürken hem Bilecik’imizin doğal güzelliklerini bizzat yaşıyoruz hem tanıyoruz hem de tanıtmaya çalışıyoruz. Dün iş kadınlarıyla iş dünyasıyla beraberdik, bugün eğitim camiasıyla beraberdik. Bilecik'in güzellikleri çok fazla. Bu şekilde hem bizde hareket etmiş oluyoruz hem spor yapmış oluyoruz bir taraftan da güzellikleri yaşamış oluyoruz. Herkese de bu güzellikleri yaşamasını tavsiye ediyoruz. Biz sadece Bilecik'e değil yakın coğrafyamıza da hitap ediyoruz. O yönüyle gezdiğimiz ve gördüğümüz güzellikleri paylaşmak suretiyle de insanların istifadesine sunmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
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