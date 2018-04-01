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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Vali Şahin, yaralı polisleri ziyaret etti İzle

Vali Şahin, yaralı polisleri ziyaret etti İzle

Vali Açıklama

Emniyet Müdürü Polis Aracı Hastane Çevik Kuvvet Servis Otobüsü 

-Vali hastane çıkış
-İl emniyet müdürü ziyaret
-Detaylar
-Olayın arşiv görüntüleri

( İSTANBUL - ÖZEL)- Vali Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte yaralı polisleri ziyaret etti İSTANBUL

- İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, sabah saatlerinde çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan polisleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Şahin, “Şuanda elimizdeki bilgilere göre 8 yaralımız var. Hiçbirinde hayati tehlike yok” dedi.
Sabah saatlerinde TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir eden çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu 8 polis çeşitli yerlerinden yaralanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı. Olayı duyan İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 yaralı polisi ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Göreve giden çevik kuvvet servis otobüsümüz, Mahmutbey gişelere varmadan, havaalanı yol ayrımında bir başka otomobilin yanlış hareketi karşısında ona çarpmamak için manevra yapan polis aracımız yan yatıyor. Şuanda elimizdeki bilgilere göre 8 yaralımız var. Hiçbirinde hayati tehlike yok, Allah’a şükür. Şimdi onların 4’ü buradaydı. O arkadaşlarımızı ziyaret etmiş olduk. Genel kontrolleri ve tetkikleri devam ediyor. Ama hekimlerimizin bize ifade ettiği, şuanda hiçbirinin bir hayati tehlikesi yok. Bir kısmı zaten basit yaralanma” diye konuştu.
(EK- ÖY-
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