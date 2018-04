Vali Şahin: “Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı”

-Detaylar



( İSTANBUL -HD)- İstanbul Valisi Vasip şahin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu- Vali Şahin: “Tahliyesi riskli olan hastalar güvenli noktada tutuluyorlar”- “ Şuana kadar can kaybıyla ilgili bir bilgi gelmeyişi sevindirici” İSTANBUL



- İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Tahliyesi riskli olan hastalar güvenli noktada tutuluyorlar. Şuana kadar can kaybıyla ilgili bir bilgi gelmeyişi sevindirici” dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin Gaziosmanpaşa'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangının ardından hastanede yetkililerden bilgi aldı. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra bir açıklama yapan Vali Vasip Şahin “Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Duman tahliyesi yapılıyor. Hastalarımız tahliye edilerek güvenli alana alındı. Güvenli alanda doktorlarımızın kontrolü altında tutuluyor. Şu ana kadar can kaybı bilgisi gelmemiş olması sevindirici. İçerideki hastaların dumandan etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi bana. Sayın Başsavcımız da burada. 2 Başsavcı vekilimiz ve 4 savcımız konuyla görevlendirildiğini söyledi.



Soğutma çalışmaları devam diyor. Bütün katlar kontrol edildi. İkinci kez kontrol ediliyor şuan” dedi.