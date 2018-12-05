Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Şahin, muhtarlarla bir araya geldi - ANKARA

Vali Şahin, muhtarlarla bir araya geldi - ANKARA

- Ankara Valisi Vasip Şahin - Muhtarlarla toplantı Ankara Valisi Şahin muhtarlarla bir araya geldi - Vali Vasip Şahin: - "Gayemiz, vatandaşımızın ve her bir insanımızın mutluluğudur. O mutluluğu sağlamak için elimizdeki fırsatları, imkanları kullanmak durumdayız"ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, "Gayemiz, vatandaşımızın ve her bir insanımızın mutluluğudur. O mutluluğu sağlamak için elimizdeki fırsatları, imkanları kullanmak durumdayız." dedi.
Şahin, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen programda 25 ilçeden 125 muhtarla bir araya gelerek, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.Muhtarların, vatandaşın sorun ve taleplerini ilgili mercilere taşıma noktasında önemli bir görevi ifa ettiğini vurgulayan Şahin, kendileri açısından da vatandaşa ulaşmamızın en pratik ve kestirme yollarından birinin muhtarlar olduğuna değindi.Devletin sağladığı imkanları olabildiğince sorun ve taleplerin karşılanması için seferber etmeye çalıştıklarına işaret eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gayemiz, vatandaşımızın ve her bir insanımızın mutluluğudur. O mutluluğu sağlamak için elimizdeki fırsatları, imkanları kullanmak durumdayız. Yoksa hiç kimse vatandaşa üstünlük taslamak, üstten, tepeden bakma imkanı elde etmek için bu makamlarda durulmaz Hedef bir, gaye bir. Bu gaye de insanımızın mutluluğu."Vali Şahin, ayrıca devletin son yıllarda gazi ve şehit yakınlarına önemli haklar, ve yeni imkanlar sağlayarak, onların onurlu duruşuna destek verdiğine işaret etti.Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile diğer yetkililer katıldı.

Ayetler Alışveriş Şehit Yakınları Toplantı Kestirme Yol 

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı