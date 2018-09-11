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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Vali Recep Yazıcıoğlu Söke’deki Kabri Başında Anıldı

Vali Recep Yazıcıoğlu Söke’deki Kabri Başında Anıldı

kabir başında anma töreni

Anma Töreni Trafik Kazası Irak 

-Genel ve detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Vali Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 15'nci yıl dönümünde Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı. Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de valilik yapan ve “Süper Vali” olarak da anılan Recep Yazıcıoğlu için Söke Asri Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.
Törene Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Yazıcıoğlu'nun ablası Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Selma Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, Aile üyeleri ve yakınları katıldı.
Süper Vali merhum Recep Yazıcıoğlu'nun mezarına karanfiller bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu. Vali Recep Yazıcıoğlu, Denizli Valiliği yaptığı dönemde 2 Eylül 2003'te Ankara'nın Temelli beldesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında ağır yaranmış, tedavi altında olduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde 8 Eylül'de yaşamını yitirmişti.
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