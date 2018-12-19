Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Öksüz: 'Her yıl bir ilçe nüfusunu trafik kazalarında kaybediyoruz' - KARS Haberi

Vali Öksüz: 'Her yıl bir ilçe nüfusunu trafik kazalarında kaybediyoruz' - KARS Haberi

Vali Öksüz: "Her yıl bir ilçe nüfusunu trafik kazalarında kaybediyoruz" - KARS - "Trafikte kural bizi hayata bağlar" sloganıyla yapılan uygulama - Polislerle denetim yapan öğrenciler - Kars Valisi Türker Öksüz'ün konuşması "Her yıl bir ilçe nüfusunu trafik kazalarında kaybediyoruz" - Kars Valisi Türker Öksüz, reflektörlü ikaz yeleği giyen bazı öğrenciler ve polislerin "Trafikte kural bizi hayata bağlar" sloganıyla yaptığı uygulamaya katıldı - Vali Türker Öksüz: - "Maalesef, her yıl orta büyüklükte bir ilçenin nüfusunu trafik kazalarında kaybediyoruz. Bunu mutlaka önlememiz lazım"KARS (AA) - Kars Valisi Türker Öksüz, "Maalesef, her yıl orta büyüklükte bir ilçenin nüfusunu trafik kazalarında kaybediyoruz. Bunu mutlaka önlememiz lazım." dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı'nda polislerle "Trafikte kural bizi hayata bağlar" sloganıyla uygulama yaparak sürücüleri uyardı.Toplum destekli polisler ve trafik polislerince reflektörlü ikaz yeleği giydirilen öğrenciler, durdurulan araçlardaki sürücülere kurallar konusunda uyarılarda bulundu.Sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz eden öğrenciler, servis sürücülerinden de fazla yolcu almamalarını istedi.Uygulamaya Kars Valisi Türker Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de katıldı.
Vali Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle trafik denetimi yaptıklarını söyledi.

Ölümlü trafik kazalarının uygulamalarla en aza düşürülmesinin hedeflendiğini ifade eden Öksüz, "Trafik, ülkemizin en önemli sorunlarından birisidir. Maalesef, her yıl orta büyüklükte bir ilçenin nüfusunu trafik kazalarında kaybediyoruz. Bunu mutlaka önlememiz lazım. Trafikteki ağır tablonun ortadan kaldırılması için İçişleri Bakanlığımız önemli çalışmalar yapıyor, çok çeşitli tedbirler alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.Öksüz, trafik kurallarına uyulması gerektiğine işaret ederek, "Burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz, öğrencilerimizle buna dikkat çekmek istedik." ifadesini kullandı.İl Emniyet Müdürü Bitirik de denetimlerin önemine değinerek, "Emniyet Müdürlüğü olarak özellikle trafik denetlemede Kars lılar, Kars 'ın çocukları olarak bu şehrin trafiğine sahip çakacağız. Kazasız, belasız hayırlı yıllara inşallah." dedi.

Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Farkındalık Trafik Denetimi Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı