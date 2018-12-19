Vali Öksüz: 'Her yıl bir ilçe nüfusunu trafik kazalarında kaybediyoruz' - KARS
Vali Öksüz: "Her yıl bir ilçe nüfusunu trafik kazalarında kaybediyoruz" - KARS - "Trafikte kural bizi hayata bağlar" sloganıyla yapılan uygulama - Polislerle denetim yapan öğrenciler - Kars Valisi Türker Öksüz'ün konuşması "Her yıl bir ilçe nüfusunu trafik kazalarında kaybediyoruz" - Kars Valisi Türker Öksüz, reflektörlü ikaz yeleği giyen bazı öğrenciler ve polislerin "Trafikte kural bizi hayata bağlar" sloganıyla yaptığı uygulamaya katıldı - Vali Türker Öksüz: - "Maalesef, her yıl orta büyüklükte bir ilçenin nüfusunu trafik kazalarında kaybediyoruz. Bunu mutlaka önlememiz lazım"KARS (AA) - Kars Valisi Türker Öksüz, "Maalesef, her yıl orta büyüklükte bir ilçenin nüfusunu trafik kazalarında kaybediyoruz. Bunu mutlaka önlememiz lazım." dedi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı'nda polislerle "Trafikte kural bizi hayata bağlar" sloganıyla uygulama yaparak sürücüleri uyardı.Toplum destekli polisler ve trafik polislerince reflektörlü ikaz yeleği giydirilen öğrenciler, durdurulan araçlardaki sürücülere kurallar konusunda uyarılarda bulundu.Sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz eden öğrenciler, servis sürücülerinden de fazla yolcu almamalarını istedi.Uygulamaya Kars Valisi Türker Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de katıldı. Vali Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle trafik denetimi yaptıklarını söyledi.
Ölümlü trafik kazalarının uygulamalarla en aza düşürülmesinin hedeflendiğini ifade eden Öksüz, "Trafik, ülkemizin en önemli sorunlarından birisidir. Maalesef, her yıl orta büyüklükte bir ilçenin nüfusunu trafik kazalarında kaybediyoruz. Bunu mutlaka önlememiz lazım. Trafikteki ağır tablonun ortadan kaldırılması için İçişleri Bakanlığımız önemli çalışmalar yapıyor, çok çeşitli tedbirler alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.Öksüz, trafik kurallarına uyulması gerektiğine işaret ederek, "Burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz, öğrencilerimizle buna dikkat çekmek istedik." ifadesini kullandı.İl Emniyet Müdürü Bitirik de denetimlerin önemine değinerek, "Emniyet Müdürlüğü olarak özellikle trafik denetlemede Kars lılar, Kars 'ın çocukları olarak bu şehrin trafiğine sahip çakacağız. Kazasız, belasız hayırlı yıllara inşallah." dedi.