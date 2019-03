Vali Memiş’ten sağlık çalışanlarına Tıp Bayramı ziyareti İzle

-Konuşmalar

- Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Vali Memiş, Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara B.B. Erzurumspor forması hediye etti. Vali Okay Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanları ile hasta ve yakınlarının yüzünü güldürdü. Araştırma Hastanesi’ne giden Vali Memiş, sağlık çalışanlarına karanfil vererek, günlerini kutladı. Çocuk Onkoloji Servisi’ni de ziyaret eden Vali Memiş, çocuklara B.B. Erzurumspor forması ve çeşitli hediyeler verdi, ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Vali Okay Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hastaneye geldiklerini, bu özel günde sağlık çalışanlarıyla bir arada olmanın kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.



Erzurum’un sağlık hizmetlerinde bölgenin adeta merkezi olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Şehrimizde gerek üniversite hastanemiz gerekse de diğer hastanelerimiz sadece Erzurum'da yaşayan yaklaşık 800 bin nüfusa değil, bölgedeki 12 vilayete hizmet ediyor. Bugün sizlerle birlikte üniversitemizin hastanesinin bölümlerini gezdik.Sizlerde gördünüz Ağrı'dan, Kars'tan, Erzincan'dan hastalar gelmiş. Yakın zamanda 1200 yataklı şehir hastanemiz de vatandaşlarımızın hizmetine açılacak” şeklinde konuştu “Sağlıkta şiddet olayları kabul edilemez” Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddet olaylarını hiçbir şekilde tasvip etmediklerini belirten Vali Memiş, “Sağlık zor bir alan, hekimlerimizin, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarının ömrü neredeyse hastanede geçiyor. Ben Erzurum Valisi olarak Erzurum'da yaşayan bütün vatandaşların emrindeyim diyorum. Vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışının da gereği budur. Ancak, vatandaşlarımızın da kurallara, mevzuat hükümlerine ve sağlık hizmetleri açısından da sağlık hizmetlerinin gereklerine uymaları en büyük temennimizdir. Hastaların durumu, işlerinin aciliyeti ve biran önce şifa bulma niyetiyle yaptıkları birtakım olumsuz davranışlar var, bunları kesinlikle kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddet olayları kabul edilemez. Bu noktada idari adli her türlü tedbiri almak durumundayız. Vatandaşlarımız, özelikle Erzurumlu vatandaşlarımıza dadaş kültürüne yakışır vaziyette davranmalarını tavsiye ediyoruz. Öncelikle sakinliğini korusunlar, ancak sağlık çalışanlardan da olumsuz tavır olursa gereğini yaparız.” ifadelerini kullandı. Vali Memiş’e ziyaretinde, Araştırma Hastanesi Başhekim’i Prof. Dr. Ali Şahin ve başhekim yardımcıları eşlik etti.