Vali Memiş’ten operasyon açıklaması

- Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kürtün ilçesi kırsalında yapılan önemli istihbari çalışmalar neticesinde bugün itibariyle sıcak temas sağlandığını belirterek, “Asla bu dağları onlara bırakamayız, bırakmayacağız da” dedi.

Vali Memiş, Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada saat 14.30 sıralarında Gümüşhane Jandarma Komutanlığı’nın uzun süredir takip ettiği Karadeniz bölgesindeki sayıları çok az olan terörist unsurlarla sıcak temas sağlandığını söyledi.



Hem Jandarma Özel Harekat hem de Polis Özel Harekat timlerinin kış üstlenmesinden çıkacak olan ve Afrin operasyonuyla büyük hezimete uğrayan terör örgütünün Türkiye’nin her yerinde eylem yapabileceği istihbaratı ve bilgisini değerlendirerek zaten uzun süredir arazide olduğunu hatırlatan Vali Memiş, “Uzun sürede bölgede hem Jandarma hem de Emniyet unsurlarımız arazide olduğu için Allah’a hamd olsun yapılan önemli istihbari çalışmalar neticesinde bugün itibariyle sıcak temas sağlandı. Şuanda operasyonumuz sürüyor. İki askerimiz ayağından hafifçe yaralandılar. Hiçbir şekilde hayati tehlikeleri yok. Bu çocuklarımız birebir çatışmaya giren askerlerimiz. Onlar şuanda Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildiler. Orada her türlü müdahale kendilerine yapılacak” dedi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştüğünü kaydeden Vali Memiş, “Kendileri her zaman olduğu gibi bu operasyonda da bizim yanımızdalar. Bütün takviye güçler ve ekiplerimizle beraber yanımızda olduklarını ifade ettiler” diye konuştu.

Bu dağların Gümüşhanelilerin olduğunu, bu dağlarda sayıları ne olursa olsun terörist değil vatandaşların gezmesini istediklerini dile getiren Vali Memiş, “Asla bu dağları onlara bırakamayız, bırakmayacağız da. Bu yaylalar, bu güzellikler bizim adeta yalancı cennet gibi gördüğümüz turizm destinasyonlarımız. Onun için vatandaşlarımız hiç endişe etmesin, müsterih olsunlar. Sayıları çok az olan bu terörist unsurları en kısa sürede bertaraf etmek azminde ve kararlılığındayız. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor, operasyona katılan bütün askerlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.