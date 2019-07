Vali Memiş, Kırdağ Karakucak güreş etkinliğine katıldı

-Vatandaşlarla selamlaşması

- Kırdağ 15.Geleneksel Karakucak Güreşlerine katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, Kırdağ’a hayran kaldı. Kırdağ Karakucak güreşlerini izlemeye gelen Vali Memiş, “Bende Karadenizliyim yeşilin her tonunda dünyaya geldim. Böyle bir Karadeniz coğrafyasında nefis, böyle bir saat mesafede Erzurum da kuzeye çıktığınız da her taraf yemyeşil ne kadar güzel. Biz bu güzellikleri bütün Türkiye’ye öğretmek istiyoruz. Erzurum’u Türkiye’nin diğer güzergahlarını öğretmek istiyoruz. Bundan inşallah istihdam sağlamak istiyoruz. Erzurum bir başka güzel, yirmi ilçesi, iki bine yakın köyü var ama değerli kardeşlerim Oltu bir başka güzel. Az önceki konuşmalarda ifade edildi ben Vali olarak atandıktan sonra öğrendim ki Osmanlı dağılmak üzere Osmanlı çökmek üzere emperyalist güçler böyle akbabalar gibi her tarafı işgal ediyor. Bu Oltu ilçesi kendi başına diyor ki arkadaş bakın memleket elden gidiyor diyor. Ve bir milli şura hükümeti kuruyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ne kadar övünsek ne kadar gurur duysak azdır. Bu bizim sorumluluğumuzu daha fazla artırıyor işte o ecdada o atalarımıza o şehitlerimize layık olmaya çalışıyoruz” dedi Oltu kilisesinin önümüzdeki günlerde ihale edileceğini ifade eden Vali Memiş, “Ayrıca belediyenin altında ki Oltu taşlarıyla olan güzel şeyi daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Bursa da ki o Kozahan gibi çok özel bir Oltu Han diye bir projemiz var. Yaklaşık on milyona mal olacak onu inşallah gerçekleştireceğiz. Önümüzde ki günlerde, yine Oltu Kalesi Allah nasip ederse . Bu arada Oltu tespihleri bütün ürünleri o kadar değerli ki herkese hediye ediyorum. Hediye ettikçe daha fazla sipariş geliyor. İnternetten de bu ustaların adreslerini veriyorum. Ekonomiye az da olsa katkıda bulunuyorum. Yine bir çok alanda özellikle hayvancılık alanında ciddi desteklerimiz oldu toplamda 32 milyona yakın yaklaşık o altı yılda yapılan destekleme sadece geçen sene beş milyon doğrudan destekleme bu sene biliyorsunuz Valiliğimiz öncülüğünde yemlik stokunun desteğini sağladık. Ayrıca bu coğrafyaya uygun olan ceviz fidanları kırk bin ceviz fidanı dağıtacağız. Bunun en az yarısını Oltu’dan dağıtacağız. Ben bu organizasyonda emeği geçen herkese başta Oltu Belediye Başkanı hizmet eden bütün belediye personeline ayrıca burada güreş tutan bütün güreşçilere teşekkür ediyorum, yenmek de var yenilmekte. Bütün iş adamlarına bakın değerli kardeşlerim Erzurum da Oltu’da çok göç veren bir vilayet toplamda bir milyona yakın insan yaşıyor Erzurum da ama en az iki milyon vatandaşımız Erzurum dışında yaşıyor. Biz onlarında valisiyiz onlara da müteşekkiriz” diye konuştu.

Vali Memiş, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Erzurum kongresinin 23 Temmuz’da ki 100’üncü yılını kutluyoruz. Bir aydır etkinliklerimiz devam ediyor. Başkanımızda bu programı yüzüncü yılla entegre etti. Bizde bundan ziyadesiyle memnun olduk. Ne kadar gurur duysak azdır. Erzurumlular vatanın zora girdiği anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e elli yedi gün ev sahipliği yapıyor. Ben bu ülkenin kurulmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onu silah arkadaşları ebediyete intikal etmiş olan bütün şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu o yolda ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize belirlemiş olduğu 2023 hedeflerine güçlü bir Türkiye için emin adımlarla yürüyoruz.” Konuşmaların sonunda Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Vali Memiş’e plaket ve Oltu taşı işlemeli tespih takdim etti.