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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Memiş, elleriyle balıkları besledi

Vali Memiş, elleriyle balıkları besledi

Vali Memiş'in kayıkla tesislere ulaşması

Tarım Yurt Dışı Alabalık Balık Türü 

-Balıkların yemlenmesi
-açıklama
-Genel görüntü ve detaylar

( ERZURUM ) - Erzurum’dan Japonya’ya balık ihracatı - Kuzgun Barajında yılda tam bin 500 ton alabalık üretiliyor ERZURUM

- Erzurum’un Aziziye ilçesi sınırlarında bulunan enerji üretimi ve tarımsal sulama amaçlı kullanılan Kuzgun Baraj Gölü, adeta alabalık deposu gibi. Üretilen çok sayıda alabalık türü balık Japonya’ya ihraç edilecek. Erzurum’un İspir ilçesi sınırlarında yer alan Kuzgun Barajında yılda bin 500 ton alabalık üretiliyor. Baraj gölündeki tesislerde incelememelerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, bu bölgede üretilen balığın yurt dışına ihraç edildiğini söyledi.

Kayıklarla balık üretim tesislerine giden Vali Okay Memiş, Erzurum’da üretilen balığın Japonya’ya pazarında yer alacağını ifade etti.
Baraj gölünde oluşturulan tesislerin bulunduğu yere kadar gidip balıklara yem atan Vali Okay Memiş, “Erzurum rakımından ve bulunduğu topografyadan dolayı balık üretiminin devam ettiği ender illerden biri. Önümüzdeki günlerde Erzurum'dan Japonya'ya balık ihraç edilecek. Sadece Kuzgun Barajında bin 500 tonluk bir kapasitemiz var. Erzurum'da yaklaşık olarak 2 bin tonluk üretim kapasitesi ile hem kendi şehrimizdeki hem de Türkiye'deki balık tüketiminde söz sahibi olduğumuz gibi Japonya'ya dahi buradaki çiftliklerden balık ihraç edilecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Vali Okay Memiş’in Kuzgun Barajındaki tesislere yaptığı incelemelere, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Kılıç ve yetkililer eşlik etti.
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