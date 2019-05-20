Vali Memiş, 19 öğrenciyi iftarda evinde ağırladı

-- İftarın yapılması

-- Vali Memiş'in açıklamaları

-- Genel görüntü ve detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Üniversitesinden 19 üniversite öğrencisini evinde ağırlayarak iftar verdi. Vali Okay Memiş, Atatürk Üniversitesindeki bölümlerde eğitim gören 19 lisans ve yüksek lisans öğrencileriyle iftarda bir araya geldi. Davet üzerine Havuzbaşı'ndaki Valilik Konağı'na gelen öğrencilerle tanıştıktan sonra bir süre sohbet eden, kentte yaptıkları çalışmaları anlatan Vali Memiş, akşam ezanın okunmasıyla öğrencilerle orucunu açtı. İftardan sonra açıklamalarda bulunan Vali Memiş 19 Mayıs’ın Erzurum için ekstra önemli olduğunu ifade ederek“ 19 Mayıs dolasıyla 19 gencimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. 19 Mayıs Erzurum için ekstradan anlamlı bir gün. Çünkü kurtuluş savaşında Mustafa Kemal Atatürk 53 gün Erzurum’da kaldı. Şehirler gelişip değişiyor. Erzurum bir üniversite şehri biz Atatürk Üniversitesi ve ETÜ ile gurur duyuyoruz. Biz Erzurumlu olmayıp dışardan gelen öğrencilerimize sahip çıkıyoruz. Türkiye’nin en güvenli illerinden birisiyiz” dedi.

Programın sonunda ise Vali Memiş öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

