Vali Masatlı, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

-Vali Masatlı ve ekibinin köye gelişi

-Vali Masatlı incelemelerden detay

-Vali Masatlı açıklaması

-Genel detaylar



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Savaşır Köyü’nde meydana gelen heyelan nedeniyle evleri yıkılan köylüleri ziyaret etti, köyde incelemelerde bulundu. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fırat Örs ve diğer ilgililerle, önceki gün heyelan riski nedeniyle boşaltılan 50 haneli Savaşır köyünde incelemelerde bulundu. Köylülerin sıkıntılarını dinleyen Vali Masatlı, hasarlı evlerin sağlamlık durumlarına göre tamir veya yıkılarak yeniden yapılmasına, bu nedenle Ankara’dan gelecek AFAD ekibinin ölçüm ve tespitlerinden sonra bu işlemlerin yapılacağını belirtti.

Savaşır köylülerinin de daha rahat bir yaşama kavuşmaları için gereken her şeyin yapılacağını ve bunun içinde imkânlarının var olduğunu ifade eden Vali Masatlı, kiraya çıkanlarında masraflarının karşılanacağı haberini verdi. Köylülerin sorularını da cevaplandıran Vali Mustafa Masatlı ekibiyle beraber köyden ayrıldılar.

