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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vali Mantı ve Aksaray protokolü şehidin ailesini yalnız bırakmadı

Vali Mantı ve Aksaray protokolü şehidin ailesini yalnız bırakmadı

Şehidin evinden görüntü

Şehit Jandarma Çığ Düşmesi Güvenlik Önlemi Cenaze Namazı 

-Protokolün şehit evine gelişi
-Protokol şehit taziye çadırında görüntü
-Şehit babası ve yakınlarının görüntüsü
-Polis, jandarma ve askeri yetkililerin görüntüsü
-Dualar edilmesi
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray Valisi Ali Mantı ve Aksaray protokolü, Van’da düşen çığın ardından olay yerinde kurtarma ve güvenlik önlemi çalışmasına katılan ve düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Aksaraylı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü’nün ailesini yalnız bırakmadı. Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen vatandaşları arama çalışmaları devam ederken aynı bölgeye ikinci defa çığ düşmesi sonucu arama kurtarma ve güvenlik önlemi çalışmalarında görev alan Aksaraylı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü (23) çığın altında kalarak şehit düştü. Şehidin cenazesi bugün Aksaray’a getirilirken, Aksaray Valisi Ali Mantı, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İlçe Kaymakamı Murat Karasu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkan Vekili Hıfsı Peker, milletvekilleri, daire müdürleri, STK başkanları, ilçe halkı ve askeri heyet kurulan taziye çadırında şehidin ailesini yalnız bırakmadı. Vali Mantı ve protokol üyeleri, Şehit Babası Mehmet Süslü ile birlikte İl Müftüsü Cemalettin Bal’ın kuranı kerim tilavetini dinleyerek dualar etti. Şehidin cenazesi yarın Cuma Namazının ardından Sultanhanı ilçesinde kılınacak cenaze namazına müteakip ilçe mezarlığına defnedilecek.
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