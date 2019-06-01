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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Köşger ve Korgeneral Çiti’den trafik denetimi

Vali Köşger ve Korgeneral Çiti’den trafik denetimi

trafik detay

Trafik Kuralları Bayram Şekeri Trafik Yoğunluğu Trafik Denetimi Kontrol Noktası 

-karşılama
-vali açıklama
-yol denetim ve sürücülere karanfil

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çiti, Ramazan Bayramı nedeniyle yoğun olan karayollarında helikopter ile önce havadan trafiği denetledi. Söke ilçesi girişindeki kontrol noktasında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen heyet, uapılan yol denetimleri ile ilgili bilgi aldı. Ramazan Bayramı ile birlikte uzun bayram tatili öncesinde turizm geçiş güzergahlarında özellikle Söke-Bodrum Karayolunda trafik yoğunluğu sabah saatlerinden itibaren arttı. Jandarma ve Emniyet güçleri kavşaklarda ve karayollarındaki belirli noktalarında tedbirleri arttırdı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çiti, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu Söke’nin asri mezarlık önünde bulunan karayolu kontrol noktasını ziyaret etti. Kontrol noktası defterine düşüncelerini yazarak imzalayan Vali Yavuz Selim Köşger, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ve İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal’den denetimler ve yol durumu ile ilgili bilgiler aldı. Sabah saatlerinde Söke-Milas Karayolundaki geçişin saatte 2 Bin 500 araca ulaştığı öğrenildi. Kontrol noktasında durdurulan araçlara trafik bilgilendir broşürü, sürücü karnesinin yanında araçta bulunanlara karanfil ve bayram şekeri ikram edildi. Vali Yavuz Selim Köşger ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çiti durdurulan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda da uyardı. İlk olarak Aydın ili genelinde havadan trafik denetimleri yaptıklarını belirten Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger; “Havadan gözlemlediğimiz kadarıyla her hangi bir sıkıntı olmadığı gözüküyor. Kontrol noktalarında görevlilerimiz belirli bir disiplin içerisinde görevlerini yapıyorlar. Bundan dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum. Güvenlik güçlerimiz Jandarmamız, polisimiz ve trafik ekiplerimiz Ramazan aydı boyunca sürücülerin kazasız, belasız hedeflerine ulaşmaları için can siper hane şekilde çalışıyorlar. Sürücülerimizin gerek tatil gidişinde gerekse dönüşte trafik kurallarına riayet ederek yolculuk yapmalarını istiyoruz. Hız sınırlarına uysunlar, tabi ki alkollü şekilde kesinlikle trafiğe çıkmasınlar. Herkese iyi bayramlar diliyorum” dedi.
“Vali Yazıcıoğlu ve Şehit mezarlarını ziyaret ettiler” Diğer taraftan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çiti beraberlerindeki heyetle Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Söke’deki aile mezarlığı ile yine Söke asri mezarlıkta bulunan şehit kabristanlığını ziyaret edip, dua okudular.
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