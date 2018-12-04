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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Vali Kaymak tekerlekli sandalye kullanarak empati yaptı Video

Vali Kaymak tekerlekli sandalye kullanarak empati yaptı Video

Vali Kaymak'ın tekerlekli sandalye kullanması

Farkındalık Engelli Rampası Tekerlekli Sandalye 

-Mağazalara girmeye çalışması, mağaza yetkilileri ile görüşmesi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla düzenlenen "Engelsiz Samsun Yürüyüşü"ne katılan Vali Osman Kaymak, tekerlekli sandalye kullanarak hem empati yaptı hem de farkındalık oluşturdu. “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla İstiklal Caddesi’nde "Engelsiz Samsun Yürüyüşü" yapıldı. Yürüyüşe katılan Vali Kaymak, farkındalık amaçlı tekerlekli sandalye ile dolaşarak girişlerinde engelli rampası bulunan mağaza sahiplerine teşekkür ederken, rampası bulunmayan mağaza sahiplerinden de konuya duyarlı olmalarını ve eksikliklerini tamamlayarak örnek olmalarını istedi. Kaymak, yaptığı açıklamada, engellilerin yaşadıkları zorlukları yaşayarak görmeye çalıştıklarını vurguladı.
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