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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vali Kaymak'tan dolmuş şoförlerine Türk bayrağı

Vali Kaymak'tan dolmuş şoförlerine Türk bayrağı

Vali Kaymak'ın açıklaması

-Genel ve detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Dolmuş şoförlerine Türk bayrağı dağıtan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Bugün Cumhuriyetin 96. yıl dönümü vesilesiyle minibüs esnafına bayrak dağıtıyoruz. Bayrağımız çok kıymetli ve bu bayrağı en iyi şekilde koruyacaklarına inanıyorum” dedi.
Vali Kaymak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle İlkadım'da dolmuş minibüs şoförleriyle bir araya geldi. Minibüs şoförlerine araçlarına asmaları için Türk bayrağı hediye etti. Minibüs şoförleri, Türk bayrağını öperek teslim eden Vali Kaymak’tan aynı şekilde teslim aldı. Minibüs şoförleri aldıkları bayrakları araçların kaputuna asarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca bu şekilde hizmet verecek.Vali Kaymak yaptığı açıklamada, “Bugün Cumhuriyetin 96. yıl dönümü vesilesiyle minibüs esnafına bayrak dağıtıyoruz. Bayrağımız çok kıymetli ve bu bayrağı en iyi şekilde koruyacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Bayrak dağıtım etkinliğine Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Vali Yardımcıları katıldı.

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