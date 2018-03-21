Vali Kaymak’a el yapımı Zülfikar hediye edildi

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın konuşması

-Vali Osman Kaymak'ın konuşması

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( SAMSUN - HD)- Nevruz Bayramı, demircilik sanatıyla tanınan Umutlar Mahallesi'nde kutlandı SAMSUN



- Samsun’da Nevruz Bayramı kutlamalarına katılan Vali Osman Kaymak’a, el yapımı Zülfikar hediye edildi. Samsun’da bu yıl Alaçam ilçesine bağlı Umutlar Mahallesi’nde yapılan programla kutlanan Nevruz Bayramı’nda, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik ilk olarak halk oyunları gösterileriyle başladı.

Ardından şarkılar ve şiirler söylenerek devam eden etkinlikte daha sonra ok atışları yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte daha sonra Nevruz ateşi yakılarak katılımcılar üzerinden atladı. Etkinliğe katılan Samsun Valisi Osman Kaymak ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, karşılıklı olarak demir dövdü. Programda konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Nevruz Bayramı’nı kutlamak için yine bir aradayız. Nevruz, 5 bin yıldır Türk dünyasında baharın müjdeleyicisi olarak kutlanıyor. Zaten görüyoruz ki baharın güzellikleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

Nevruz’un bu köyde kutlanmasının sebebi, bu köyde sıcak demir dövme sanatımız var. Köylüler burada kendi elleriyle tarım el aletleri yapıyor. Bunları yapan küçük bir esnaf grubumuz var burada. Biz de onların bu çalışmalarını teşvik ediyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Nevruz Bayramı Türk dünyasında yıllardır kutlanan bir bayram. İnşallah bu bayram bundan sonraki yıllarda da devam eder. Nevruz baharın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ancak biliyorsunuz ki ben Tunceli’den geldim. Orada Nevruzu bazı kesimler bazı örgütlere mal ederek Türk dünyasının ortak bayramını kendilerine sembol edinmişlerdi. Artık gereği gibi Nevruz Türk dünyasında çok iyi bir şekilde kutlanıyor. Bu bayram Türklerin de bayramıdır. Ben Nevruz’un ülkemize bereket getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Programın ardından Samsun Valisi Osman Kaymak’a üzerinde ismi yazan Zülfikar hediye edildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a da köy muhtarı tarafından orak hediye edildi. (ŞB-SLH-Y)

