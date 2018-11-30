Vali Karaloğlu, yaralı uzman çavuşları ziyaret etti - ANTALYA
- Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun ziyareti - Vali Karaloğlu'nun yaralanan uzman çavuş İbrahim Güngör ile sohbet etmesi - Detyalar Antalya 'da iki jandarmanın yaralanması - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaralı uzman çavuşları ziyaret ettiANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, iki yıldır aranan firari Abdullah Özer'in ateş açması sonucu yaralanan uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba'yı ziyaret etti.Hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan firari Abdullah Özer'in (38), saklandığı Kayadibi Mahallesi'nde ateş açması sonucu yaralanan uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba'nın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavileri sürüyor.Vali Karaloğlu, yüzü ve gözünden yaralanan Güngör ve omzundan yaralanan Kaba'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.Yaralı askerlerden olaya ilişkin bilgi alan Karaloğlu'na, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı da eşlik etti. Antalya 'da 2 yıldır aranan Abdullah Özer'in (38), saklandığı Kayadibi Mahallesi'nde ateş açması sonucu uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralanmıştı. Saldırgan Özer ise etkisiz hale getirilmişti.