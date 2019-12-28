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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Karaloğlu, uygulamaya katılan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu - ANTALYA

Vali Karaloğlu, uygulamaya katılan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu - ANTALYA

- Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun açıklamaları - Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun uygulamaya katılan ekiplerle görüntülü bağlantı kurması Antalya Valisi Karaloğlu uygulamaya katılan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu: - "(Yılbaşı tedbirleri) 12 bin 400 personelimiz ve yaklaşık bin 800 ekibimiz sokakta olacak"ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması"na katılan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu.Vali Karaloğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) yılbaşı için alınan tedbirlere ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentte huzurlu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Turizm kenti Antalya 'da vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yılı karşılaması için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Karaloğlu, "12 bin 400 personelimiz ve yaklaşık bin 800 ekibimiz sokakta olacak. Bir helikopter, 3 drone, 12 yüzer unsurumuz denizde ve sahillerimizde yine güvenliği sağlamak üzere görev başında olacak." diye konuştu.
Karaloğlu, yılbaşı gecesi vatandaşların alkolü araba kullanmamalarını tavsiye etti ve 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması durumunda alkollü kişilerin evlerine kadar bırakılabileceğini dile getirdi.Konuşmasının ardından Vali Karaloğlu, Alanya, Aksu, Akseki, Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde uygulama yapan ekiplerle görüntülü bağlantı kurarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.Toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve güvenlikten sorumlu kurum temsilcileri katıldı.

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