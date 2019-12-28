Vali Karaloğlu’ndan yılbaşı öncesi vatandaşlara ‘Alkollü trafiğe çıkmayın’ uyarısı

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( ANTALYA )- Vali Münir Karaloğlu:- “Vatandaşlarımız ne olur alkollü olarak trafiğe çıkmasınlar”- “112 acil çağrı numaramızı aradıklarında vatandaşlarımıza elimizden geldiği oranla yardımcı olmaya çalışacağız. Onları gitmeleri gereken noktaya biz ulaştıracağız” ANTALYA



- Yılbaşı öncesi il genelinde alınan güvenlik tedbirlerini değerlendiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 1 Ocak’a kadar 12 bin 400 personelin ve yaklaşık bin 800 ekibin sokakta olacağını bildirdi. Vatandaşların yılbaşı gecesi alkollü bir şekilde trafiğe çıkmamaları konusunda da uyarıda bulunan Karaloğlu, “112 acil çağrı numaramızı aradıklarında vatandaşlarımıza elimizden geldiği oranla yardımcı olmaya çalışacağız. Onları gitmeleri gereken noktaya biz ulaştıracağız. Onlar alkollü bir şekilde trafiğe çıkmasın. Mekan sahipleri de buna izin vermesin. Eğer engel olamıyorlarsa, 112’ye ihbarda bulunsunlar. Biz en yakındaki ekibimizi oraya yönlendiririz. Vatandaşlarımızı gideceği mekana rahatlıkla ulaştırırız” dedi.

Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) düzenlenen, ‘Güvenlik Tedbirleri’ toplantısına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ve birim amirleri katıldı.

Vali Karaloğlu, Antalya’da toplumun huzuru ve güveni için çalışan herkese teşekkürlerini sunarak, kentin 2019’u huzurlu bir şekilde geçirdiğini kaydetti.

Yapılan toplantının esas amacının, yılbaşı gecesinde ve sonrasında, il genelinde alınan tedbirleri gözden geçirmek olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Birazdan ilçelerimizdeki yol uygulamalarına bağlanacağız. Bütün amacımız, vatandaşımızın güven ve huzur içerisinde yeni yılı karşılaması. Genel asayişi ve güvenliği koruyarak vatandaşımızı yeni yıla kavuşturmak istiyoruz. Antalya bir turizm şehri. Yılbaşında otellerimizde, eğlence merkezlerimizde, meydanlarımızda, alışveriş merkezlerimizde çeşitli etkinlikler olacak. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bu alanlarda, vatandaşımızın güven ve huzurunu sağlamak için bütün ekibimizle, arkadaşlarımızla yine sahada olacağız” ifadelerini kullandı. "Alkollü trafiğe çıkmayın" Vatandaşın huzurunu temin etmek için, çalışmalara gayret göstereceklerini kaydeden Vali Münir Karaloğlu, şöyle konuştu: “Bu önümüzdeki süreçte ayın 1’ine kadar 12 bin 400 personelimiz ve yaklaşık bin 800 ekibimiz sokakta olacak. Bu arada bir hava aracımız, helikopterimiz, 3 dronemiz ve 12 yüzer unsurumuz güvenliği sağlamak üzere görev başında olacak. Yılbaşı gecesi açık olan otellerimiz var. Vatandaşlarımız ne olur alkollü olarak trafiğe çıkmasınlar. 112 acil çağrı numaramızı aradıklarında vatandaşlarımıza elimizden geldiği oranla yardımcı olmaya çalışacağız. Onları gitmeleri gereken noktaya biz ulaştıracağız. Onlar ne olur alkollü bir şekilde trafiğe çıkmasın. Mekan sahipleri de buna izin vermesin. Eğer engel olamıyorlarsa, 112’ye ihbarda bulunsunlar. Biz en yakındaki ekibimizi oraya yönlendiririz. Vatandaşlarımızı gideceği mekana rahatlıkla ulaştırırız. Sevinçle girmiş olduğumuz yeni yılı bir acı olaya dönüştürmek istemiyoruz” Yılbaşının hafta içine denk gelmesi ve hafta sonu tatiliyle birleştirilememesi nedeniyle, kentte fazla bir yoğunluğun olmadığını kaydeden Karaloğlu, “Ama yine de otellerimizde konserler ve eğlenceler var. Yerli ve yabancı misafirlerimiz var. Çok da büyük bir yoğunluk yok. Biz ne olursa olsun kentte huzuru ve güvenliği sağlamak için hepimiz görev başında olacağız. Nöbette olan arkadaşlarımızı görevleri başında ziyaret edeceğiz” sözlerine ekledi. Vali Karaloğlu’nun konuşmasının ardından canlı bağlantı ile ilçelerdeki yol kontrol uygulama noktalarına bağlanılarak, bilgi alındı.



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