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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vali İdris Akbıyık, öğrencileri kabul etti - HAKKARİ

Vali İdris Akbıyık, öğrencileri kabul etti - HAKKARİ

- Öğrencilerin valiliğe gelmesi - Vali İdris Akbıyık'ın valilik salonunda öğrencilerle bir araya gelmesi - Akbıyık'ın konuşması ve öğrencilere kitap dağıtmasıVali İdris Akbıyık, öğrencileri kabul ettiHAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Kocaeli'den gelen 38 öğrenciyi kabul etti.Valilik salonunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, farklı illerden öğrencileri kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kentin ülkenin en güzel yerlerden biri olduğunu belirten Akbıyık, " Hakkari mutlaka görülmesi gereken bir yer. Hakkari 'nin imajı biraz negatif ama gerçek öyle değil. Sizler de gördünüz. Burada günlük hayat, Kocaeli'nde nasıl devam ediyorsa öyle devam ediyor. Belki sınır bölgelerinde zaman zaman sıkıntılar olabilir. Çünkü kentin İran ve Irak ile uzun sınırı var." dedi.
Vali Akbıyık, ardından öğrencilere kitap dağıttı, fotoğraf çektirdi.Öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal da eşlik etti.

İran Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

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