Vali Haktankaçmaz öğrencilerle kitap okudu Haberi

-Vali'nin konuşması

-Öğrencilerle röportaj

-Öğrencilerden detay



( KIRIKKALE -HD) KIRIKKALE (IHA) - Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Kütüphane Haftası sebebiyle Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğinde öğrencilerle birlikte kitap okudu. Kırıkkale’de Kütüphane Haftası kutlanmaya devam ediyor. Hafta sebebiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında ilkokul öğrencileri şehrin meydanında bir arada kitap okudular. Kitap okumayı çok sevdiklerini belirten çocuklar, herkese her yerde kitap okumayı tavsiye ettiler. Etkinliğe Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz da katılarak çocuklara eşlik etti. Bir süre çocuklarla birlikte kitap okuyan Vali Haktankaçmaz, “Bu etkinliklerin amacı kitap sevgisini sizlerde kazandırmak, okuma bilincini kazandırmak. Sadece sizleri değil, yetişkinleri de aynı şekilde. İnşallah Türkiye’nin dört bir yanındaki bu tür etkinliklerle okuyan toplum hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Ben sizler gibi kitaplarla haşır neşir olan gençlerimizi, çocuklarımızı gördükçe çok mutlu oluyorum. Gelecek adına hakikaten çok büyük umutlar besliyorum” dedi.



