Vali Güzeloğlu Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’de işletme sahipleriyle bir araya geldi

- Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Tarımsal Kırsal Kalkınma Ajansı’nın da 5 milyon 500 bin lira destek verdiği Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde işletme sahipleriyle bir araya geldi. Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Güzeloğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Daire Başkanı Hikmet Güneş, Esnaf Daire Başkanı Hüseyin Paksoy ile tesis sahipleri katıldı.

Kesim tesisinin gezilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Güzeloğlu, 186 hektar alana kurulu Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin 2013’te altyapısının tamamlandığını söyledi.



Bugün itibariyle 80 besi çiftliği ve 3 sanayi parseline sahip olan 32 bin kapasiteli Türkiye’nin en özel ve bu alandaki en büyük organize besi bölgesi olarak faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Vali Güzeloğlu, “Diyarbakır’ın Türk tarımında ve hayvancılığında hem kapasite olarak hem de iddiası olarak bir büyük potansiyeli barındırıyor. Amacımız bunu daha da öteye taşımak daha güçlü kılmak her alanda tarımın Diyarbakır ve ülke açısından katma değerini çoğaltmaktır. Bu noktada biraz önce dolaştığımız yakında hizmete girecek tesisimiz gibi bu bölgenin de sadece yetiştiren bir besi merkezi değil, bunu değere dönüştüren katma değer olarak et ve et ürünleri üzerinden ülke ekonomisine katkı veren bir boyutta gerçekleşmesini arzuluyoruz" dedi.

500 kişiye iş imkanı sağlıyor Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin İhtisas Besi Organize Bölgesi'ne hem katkı sunacağını hem de destek vereceğini ifade eden Vali Güzeloğlu, "Üretim kapasitesinin artırılması için oda başkanları ve üreticilerle gerçekleştirecekleri toplantıda bunu konuşacağız. Altyapıdan başlayarak 2020’de bölgeyi Türkiye ve dünya çapında bir üretim merkezine dönüştürmenin temel başlıklarını paylaşmış olacağız. Şu anda doğrudan 500 kişiye yakın bir istihdam sunan dolaylı bin kişiye yaklaşan bir istihdamı gerçekleştiren bölgemiz inanıyorum ki ortaya koyacağımız irade ile çok daha büyük bir hedefi gerçekleştirecek. Çok daha üst de bir ölçekte değer katacaktır. Çabamız bu bugünkü toplantımızın amacı bu. Ben toplantımızın ve buluşmamızın hayırlı olmasını diliyor katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve burada üretim yapan bütün arkadaşlarıma da başarılar ve hayırlı kazançlar diliyorum” diye konuştu.

