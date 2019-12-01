Vali Güzeloğlu patlama meydana gelen sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu Haberi

-Patlamanın olduğu alandan görüntü

-Enkazdan görüntü

-Mühürden görüntü

-Arşiv görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan patlama sonucu bir esnafın hayatını kaybettiği ve iki kişinin de yaralandığı sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu. Sebze ve meyve halindeki esnafla görüşerek geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini ileten, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, oluşan zararın karşılanması ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar başlattığını aktardı. Ziyarete Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve esnaf katıldı.

İncelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, daha sonra açıklamalarda bulundu. Vali Güzeloğlu, büyük bir üzüntü yaşadıklarını aktararak, “Diyarbakır sebze ve halinde cuma günü gerçekleşen ve ne yazik ki bir değerli kardeşimizin hayatını kaybetmesiyle, 2 arkadaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan bir olay yaşadık. Bir süreç içerisinde meyvelerin ve sebzelerin hem belli ölçüde olgunlaşması hem de bu süreçte kullanılması öngörülen karpit işlemi sırasında, meydana gelen bir kazada hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, büyük bir üzüntü yaşadık. Yaralı kardeşlerimizin durumu çok şükür iyi, şüphesiz bu olaydan sonra hem itfaiye dairesi, hem ilgili diğer kurumlarımız incelemelerini yaptılar. Öncelikle yapısal anlamda ortaya çıkan hasarın tespiti ve fiziksel anlamda ortaya çıkan bu sıkıntının giderilmesi gündemimizde, tabi bunu yanı sıra meydana gelen bu kazanın nedenini, etraflıca araştırmak bu noktada eğitime bağlı eksiklikler varsa bunları tespit etmek, bundan sonra bu gibi müessif kazanın olmamasın dönük önlemleri almak zorundayız. İlgili hal komisyoncuları odamız hem esnaf sanatkarlar birliğimiz, hem ticaret odamız olmak üzere kurum kuruluşlarımızla değerlendireceğiz. Giden canı getirmek mümkün değil bir daha böylesi kazaların yaşanmamasını engellemek elimizde” dedi.

Heyet olay yeri incelemesinden sonra hayatını kaybeden Abdullah Önder’in taziyesine katıldı.





loading...