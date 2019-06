Vali Güzeloğlu, Diyarbakırlı çiftçilerin hasat törenine katıldı

-Buğday başaklarından görüntü

-Vali Güzeloğlu’nun biçer sürmesinden görüntü

-Vali Güzeloğlu basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da hasat sezonu başladı.

Hasat törenine katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Yaklaşık 1,5 milyon ton bu yıl buğday hasadını gerçekleştirmeyi bekliyoruz” dedi.

Sur ilçesine bağlı Alibardak köyünde hasat töreni gerçekleşti. Gerçekleşen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalay, 17 ilçe tarım müdürü ve çok sayıda çiftçi katıldı.

“Yaklaşık 3 milyon 200 bin dekarlık alanda gerçekleşecek” Vali Hasan Basri Güzeloğlu, dünyanın en bereketli, üretim havzalarından biri olan üretim merkezi bereket merkezi Diyarbakır’da buğday hasat sezonunun açılışında bir arada olduklarını söyledi.



Sur ilçesinde bu bereketli toprakları bugün besmeleyle buğday sezonunun hasadını başlattıklarını belirten Vali Güzeloğlu, “Sizin de gördüğünüz gibi her dönem ve her zaman Diyarbakır ve Sur ilçesinde gerçekten bereketi olan bu topraklarda bugün inşallah bereketli bir sezonun ve hasadını yapmış oluyoruz. Diyarbakır tarımsal üretimin her alanında ülkemizin ve dünyanın saygın merkezi. Özellikle hububatta buğday merkezi, ülkemizin üçüncü büyük üretim havzası. Yaklaşık 1,5 milyon ton bu yıl buğday hasadını gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Yaklaşık 3 milyon 200 bin dekarlık alanda gerçekleşecek ve birazdan besmeleyle başlayacağımız hasatta verimlilikte de Türkiye ortalamasının iki katına yaklaşan bir verimi elde etmekteyiz. Yaklaşık dekar başına 400 kilogram bir hasat ve ürün bekliyoruz. Şüphesiz buğday en temel besin kaynağımız en önemli gıda kaynağımız. Bu noktada Diyarbakır’da bugün başlayan hasat sezonunda öncesinde ve devamında hem il müdürlüğümüz hem bugün bizimle beraber olan 17 ziraat odamız. Bütün diğer üretici birliklerimiz son derece hassas bir çalışmayı çiftçilerimizle gerçekleştirdi” dedi.

“8 baraj ve 23 sulama projesiyle 235 bin hektar alan suyla buluşacak” Geek süne gerekse zararlılarla hem organik hem de doğal yollarla yapılan mücadelelerle Diyarbakır'ın örnek bir çalışma sergilediğini ifade eden Vali Güzeloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sünede yaklaşık 1,5 milyon dekar alanda çok özellikli bir mücadele sürdürüyor. Sezon başlarken özellikle ben tüm çiftçimizden hem Diyarbakır hem de bölge için bir uyarı da yapmak istiyorum. O da anız yangınları anızın kalan harman sonrasındaki topraktaki varlığın asla yıkılmaması hem doğal dokunun zarar görmesi hem de bitki ve hayvan varlığının çok olumsuz etkilenmesi şüphesiz çevreye dönük çok önemli zararlar söz konusu bu konuda hem ilçe kaymakamlıklarımız hem de muhtarlıklarımız ziraat odalarımız ve çiftçilerimiz ortak sorumluluk gösterirse Diyarbakır ve bölgede anız yangınları giderek azalıyor önüne geçmiş olacağız. Diyarbakır’da devam eden tarımsal üretimimiz sizlerin bildiği gibi devam eden ve 2023’de cumhurbaşkanımızın desteği ve ilgileriyle sürdürülen Silvan projemizde çok farklı bir boyuta ve çok büyük bir ölçeğe çıkacak. Şuanda devam eden ve tarım yapılan alanlarımız Silvan projesinin 8 baraj ve 23 sulama projesinin tamamlanmasıyla il genelinde bütün sulanabilir alanların sulandığı ve belki de Türkiye’de bir ilk olarak buna bağlı olarak her alanda tarımın suyla buluştuğu bir kent konumu taşıyacak. 235 bin hektar alan proje suyla buluşacak. Tabi bunun hazırlıkları ve çalışmalarını da yapıyoruz. İnşallah bugünden ileriye çabalarımız önce çiftçimize ve insanımıza kazanç olacak. Sonra da kalkınmayı taşımış olacak.” Tören daha sonra topla fotoğraf çekme ile sona erdi.