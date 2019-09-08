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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'a gelen kadın gazetecileri kabul etti

Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'a gelen kadın gazetecileri kabul etti

- Kadın gazetecilerin valilik binasına gelişi - Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun kadın gazeteciler ile sohbeti - Güzeloğlu ve gazetecilerin toplu fotoğraf çekimi - İstanbul ve Ankara'dan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anneleri desteklemek için kente gelen kadın gazeteciler, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Güzeloğlu tarafından kabul edildi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Gelinen noktada annelerin yaptığı eylemler, ses çıkarmayan bir toplulukta çok büyük bir cesarettir" - Vali Hasan Basri Güzeloğlu: - "Tamamen sivil ve sosyal bir tavırdır. Hiçbir spekülasyon ve manipülasyona yol açmayacak kadar yürekten gelen bir haykırıştır. Anaların yüreklerindeki yangındır"DİYARBAKIR (AA) - Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin eylemini desteklemek için İstanbul ve Ankara'dan Diyarbakır 'a gelen kadın gazeteciler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından kabul edildi.Annelerin HDP il binası önünde yaptığı oturma eylemine destek vermek amacıyla Diyarbakır 'da bulunan kadın gazeteci, yazar ve televizyon program sunucuları, Valilik binasında Güzeloğlu ile bir araya geldi.Ziyaret sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gazetecilere telefon aracılığıyla seslendi.Soylu, kadın gazetecilerin Diyarbakır 'da annelere desteğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gelinen noktada annelerin yaptığı eylemler, ses çıkarmayan bir toplulukta çok büyük bir cesarettir. Kadın gözüyle bakıyorsunuz ve gazeteci hassasiyetiyle nitelendiriyorsunuz. Bu yüzden büyük bir katkı olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. - "Yürekten gelen bir haykırıştır"Vali Güzeloğlu da ziyarette gazetecilerle bir süre sohbet etti.Gazetecilere geldikleri için teşekkür eden Güzeloğlu, annelerin, yapılan eylem karşılığında gelen desteğin yetersizliğinden yakındığını söyledi.

Kadın hakları hassasiyeti olan bazı STK'ların eyleme sessiz kalmasına karşı annelerin "Neden yalnız bırakıldık?" diye sorduklarını belirten Güzeloğlu, "Tamamen sivil ve sosyal bir tavırdır. Hiçbir spekülasyon ve manipülasyona yol açmayacak kadar yürekten gelen bir haykırıştır. Hacire anadan başlayan bir isyandır. Anaların yüreklerindeki yangındır. Anneler ağlıyor, haykırıyor." diye konuştu.

Televizyon Çekim Oturma Eylemi Hassasiyet Manipülasyon 

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