Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vali Güzeloğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - DİYARBAKIR

Vali Güzeloğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - DİYARBAKIR

Vali Güzeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun fotoğrafları incelemesi ve oylama yapması - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile röportajAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç fotoğraf için oy kullandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Vali Güzeloğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.Güzeloğlu, "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", "yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", "spor" kategorisinde de Abdulhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" adlı fotoğraflarına oy verdi.Vali Güzeloğlu, AA'nın her alanda ve başlıkta bir yılın özeti denebilecek çok özel fotoğraflarının, büyük bir hünerle fotoğraf sanatının bütün özelliklerini yansıttığını söyledi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmanın kolay olmadığını dile getiren Güzeloğlu, "Haber kategorisindeki fotoğraf, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak vatandaşları coşkulu ve mutlu kucaklaması oldu." diye konuştu.
"Yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğraftaki yerli ve milli teknolojinin zirvesi İnsansız Hava Aracının Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı operasyonunda dolunay ile buluşmasının müthiş olduğunu dile getiren Güzeloğlu, fotoğrafın havaya hükmeden yerli ve milli teknoloji ile iddiasını en zirveye taşıyan yeni dönemin anlayışını vurguladığını dile getirerek, bundan mutluluk duyduğunu kaydetti.
"Spor kategorisinde Avrupa Şampiyonasında İstiklal Marşımızı ve bayrağımızı göndere taşıyan milli atletimizin final coşkusunu seçtim." diyen Güzeloğlu, fotoğrafın zamanın tanığı ve gerideki yaşanmışlıkların en güzel ortağı olduğunu aktardı.Teknolojik gelişmelere rağmen fotoğrafın, hayatın en önemli parçası olmaya devam edeceğini vurgulayan Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Fotoğraf, yaşadığımız olayları en güzel özetleyen andır. AA'nın dünyanın her bir köşesinde çok büyük fedakarlıkla çalışan, üstün bir özveri ile habercilik alanında yoğunlaşan mensuplarını tebrik ediyorum. İnsanımızın haber alma hakkını en hızlı ve en doğru şekilde sunan bütün çalışanlarında başarılar diliyorum."

Teknoloji Fedakarlık Gesi Gori Milli Atlet 

İlgili Foto Galeriler
Ramil Guliyev Altın Madalyasını Törenle AldıRamil Guliyev Altın Madalyasını Törenle Aldı
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı