Vali Gürel, broşür dağıtıp sürücüleri uyardı

-Drone ile denetimlerden görüntü

-Vali’nin sürücüleri uyarması

-Çocuklara broşür vermesi

-Bayan polislerin lokum ve şeker ikramında bulunması

-Denetimlerden görüntü

-Bayan sürücü ve valinin bilgi vermesi

-Yolcu otobüsünde bilgiler vermesi

-Çocuklara broşür ve düdük vermesi

-Trafikten görüntü

-Vali Fuat Gürel’in açıklamaları

-Detay



( KARABÜK )- Karabük Valisi Gürel, trafik denetimlerine katıldı- Vali Fuat Gürel: “ 2 gün 69 bin araç girişi oldu” KARABÜK



- Karabük Valisi Fuat Gürel, bölge trafik önünde trafik denetimlerinde broşür dağıtarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Vali Gürel, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile birlikte Bölge trafik önünde trafik polislerin drone ile yaptıkları uygulamaları inceledi. Vali Gürel, durdurulan araçların sürücülerine, trafikte bilinç oluşturma adına belli noktalarda durdurularak ikaz ettiklerini belirtti.

Vali Gürel, çocuklara ise İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan sürücü seyahat karnesi ile düdük vererek formları doldurarak, babalarının kurallara uyup uymadığı noktada ikaz etmelerini de istedi. Bayan polis ekipleri tarafından lokum ve şeker ikramınında bulunulduğu uygulama bayram ve sonrasında devam edeceği ifade edildi. Bayram tatili dolayısıyla Karabük ve yakın illere metropollerden gitmek üzere kente 69 bin aracın şehre giriş yaptığını kaydeden Vali Fuat Gürel, “ Bu çok büyük bir yoğunluk. Bazı noktalarda sıkışıklık var ama ekiplerimiz üstün gayretleri ile bunu kısa sürede çözüyor. Maksadımız vatandaşımızın bayramını bayram havasında geçirerek, seçtiklerini sağlıklı huzurlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak. Arkadaşlarımız da bu çerçevede Yoğun bir tedbir faaliyetleri içiresinde vatandaş bayram yaparken, polislerimiz vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İl merkezinde 448 ilçelerimizde 110 polis personelimiz ile hem Asayiş hem de Trafik tedbirlerini sağlamak adına gayret ediyoruz. Jandarma da 170 ekiple bunu yapıyor. Bizlerde farkındalık oluşturulmak ve bunların duyarlılık oluşturulması adına projeleri hem vatandaşa hem de onları ikaz etme adına buradayız” dedi.



