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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Vali Gündüzöz: “Terör örgütü bu yıl bitecek. Teröristleri böcek gibi ezeceğiz” Haberi

Vali Gündüzöz: “Terör örgütü bu yıl bitecek. Teröristleri böcek gibi ezeceğiz” Haberi

- Bayramlaşmadan detay

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- - Vali Gündüzöz’ün protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaşması
- - Bayramlaşmadan genel detaylar
- - Vali Gündüzöz’ün açıklaması
- - Belediye Başkanı Asya’nın konuşması
- - Muş Belediyesi ziyareti
- - Polis evi ziyareti
- - Genel detaylar

( MUŞ )- Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz:- “Maalesef hain teröristler bayram seyran dinlemiyor”- “Terör örgütü bu yıl bitecek”- “Dağlarda 650’den az terörist kaldı” MUŞ

- Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, terör örgütünün bu yıl biteceğini ifade ederek, “650’den az terörist kaldı. Tarihte hiçbir zaman dağ kadrosunda bu kadar az bir terörist kalmamış. Onları da böcek gibi ezeceğiz. Bu yıl bunu bitireceğiz” dedi.
Muş Öğretmenevinde Ramazan Bayramı için bayramlaşma töreni düzenlendi.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, herkesin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiğini söyledi.

Bayramın birlik ve beraberliği perçinleştireceğini ifade eden Vali Gündüzöz, “Bizim huzurumuz için sınır bölgelerinde, karakollarımızda nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimizi anlından öpüyorum. Türk polisimizi, jandarma mensuplarımızı ve askerlerimizi bu güzel bayramda ailelerinden belki uzak, gurbette tebrik ediyorum. Dualarımız onlarla birliktedir” dedi.
“Teröristleri böcek gibi ezeceğiz” Hainlerin bayram seyran dinlemediğini hatırlatan Vali Gündüzöz, “Maalesef hain teröristler bayram seyran dinlemiyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu bayramların bayram gibi geçmesi, her daim birlik, beraberlik ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Terör örgütü bu yıl bitecek. 650’den az terörist kaldı. Tarihte hiçbir zaman dağ kadrosunda bu kadar az bir terörist kalmamış. Onları da böcek gibi ezeceğiz. Bu yıl bunu bitireceğiz” ifadelerini kullandı. Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’in de bir teşekkür konuşması gerçekleştirmesinin ardından konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, mübarek bayrama ulaşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Bayramların kardeşlik ve kardeşlik hukukunun pekişmesine vesile olduğunu ifade eden Başkan Asya, “Bu mübarek güne kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette ki kırgınlıklarımızın, dargınlıklarımızın, eksikliklerimizin, aksaklıklarımızın bir noktada giderileceği lütuf olarak verilen günlerdir” diye konuştu.
Bayramlaşma törenine Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Atilla Terzioğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Yardımcısı Alper Çifci, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ve kamu kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Buradaki törenin ardından sırasıyla Muş Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, çocuk evleri sitesi, Şehit Piyade Çavuş Fırat Karaca ve Şehit Polis Memuru Murat Yılmaz’ın aileleri ziyaret edildi. (UU-MSA-Y)
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