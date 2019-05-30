- Vali Gündüzöz’den Arzu Kaya’ya ziyaret İzle

-Arzu’ya hediye edilen abralı yatak detayları

-Vali beyin Arzu’ya tablet hediye detayı

-Arzunun evinde vali bey ve beraberindeki heyetten detaylar



( MUŞ ) MUŞ



- Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde cilt kanseri, kemik erimesi ve başında ur olan Arzu Kaya’yı ziyaret etti. Malazgirt’in Saltukgazi Mahallesi'nde oturan Enver ve Gülşen Kaya çiftinin en büyük çocuğu olan Arzu Kaya, daha önce Muş Valiliği ve Malazgirt Kaymakamlığı desteği ile tam teşekkülü hastanelerde tedavi görmüş ve hastalığının çaresi olmadığı için evine geri gönderilmişti. Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz de beraberindeki Muş Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Amiri Uğur İhsan Azap, Arzu’yu ziyaret ederek ailesine gıda, giyim, kırtasiye ve oyuncak desteği verdiler. Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Arzu Kaya’ya tablet hediye etti. Arzu Kaya’nın telefonla irtibata geçtiği Muş Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Amiri Uğur İhsan Azap’tan arabalı yatak istemesi üzerine de talebi yeri getirildi.

Arabalı yatağı çok beğendiğini belirten Arzu, kendisine ve kardeşlerine hediye veren Vali Gündüzöz ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, “Mutluğumu ifade edecek kelime bulamıyorum” dedi.

Yaşama umudunu hiçbir zaman yitirmeyen Arzu Kaya ve ailesi, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve beraberinde heyete teşekkür etti. (VE-MSA-Y)

