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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vali Gül'den sosyal medyadan kendisine mesaj atan beşizlere sürpriz ziyaret

Vali Gül'den sosyal medyadan kendisine mesaj atan beşizlere sürpriz ziyaret

Vali Gülden aileye ziyaret görüntüleri

Sosyal Medya Bebek Sosyal Yardım 

-Çocukları sevme görüntüleri
-Detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden mesaj atarak beşiz bebekleri ile kendisini ziyaret etmek istediklerini belirten aileye “Siz zahmet etmeyin biz geliriz” diyerek ziyarette bulundu. Aileye sürpriz yapan Vali Gül, beşiz bebekleri eşi Gülden Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le evlerinde ziyaret etti. Beşiz bebekleri ile yedi çocuk sahibi olan Esen ailesi, sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşarak Vali Davut Gül'ü ziyaret etmek istediklerini belirtmişti. Bu mesaj sonrası Vali Gül'ün sürpriz bir ziyarette bulunduğu aile, ziyareti memnuniyetle karşıladı. Baba İbrahim Esen, "Sosyal medya çağrımızı duyan Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz, biz ziyaret edelim dedik, kendileri zahmet edip geldiler. Çok mutlu olduk" dedi.
Vali Gül, Esen ailesini tebrik ederek aile kurumunun önemine değindi. Gül, çocukların geleceğin mirasçıları olduğunu belirterek, “Çocuklarımız yarınlarımızın teminatı, yaşama sevincimizdir. Onların sağlıklı bir hayat sürmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizlerin vazifesidir. Esen ailesinin bu güzel yavrularına sağlıklı, mutlu, hayırlı bir ömür diliyorum. Ailemize destek için zaten belediyelerimiz, sosyal yardımlaşma derneklerimiz bu konuda ellerinden geleni yapmışlar ve yapmaya da devam edeceklerdir. Bizler de üzerimize düşen görevleri yerine getirme gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.
İsimleri Aslıhan, Ahmet, Berat, Mesut ve Selim olan bebeklerle yakından ilgilenerek bir süre onları seven Vali Gül, çeşitli hediyeler verdi.
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