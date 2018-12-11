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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Vali Gül, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - GAZİANTEP

Vali Gül, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - GAZİANTEP

Vali Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - GAZİANTEP - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamas - Vali Davut Gül'ün fotoğraflar hakkında bilgi alması - Vali Gül'ün fotoğraflara bakması - Vali Gül'ün oy kullanması - Vali Gül'ün açıklamasıVali Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Gaziantep Valisi Davut Gül: - "AA Türkiye'de olduğu gibi dünyada da muhabirleri aracılığıyla tarihe not düşecek işler ortaya çıkarıyor. Fotoğraf seçmek gerçekten çok zordu. Her bir fotoğraf birbirinden güzel ve kıymetli"GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Gül, yarışmadaki eserleri inceleyerek haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Artuklu Hamamı'nın yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde seçimini İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" fotoğrafından yana kullanan Gül, spor kategorisinde de Serhat Zafer'in imzasını taşıyan "Atlı akrobasi" fotoğrafını oyladı.Vali Gül, yaptığı açıklamada, AA'nın, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da muhabirleri aracılığıyla tarihe not düşecek işler ortaya çıkardığını anlatan Gül, "Fotoğraf seçmek gerçekten çok zordu. Her bir fotoğraf birbirinden güzel ve kıymetli. Emeği geçen muhabirlere teşekkür ediyorum. Merakla hangi fotoğrafın seçileceğini bekliyoruz." dedi.
Gül, 2019 yılı için de temennide bulunarak, "Anadolu Ajansı 2019 yılı içerisinde de çekeceği fotoğraflarla tarihe not düşecektir ama bu fotoğraflar sevgi, barış, kardeşlik ve dostluk olsun." ifadesini kullandı.

Yarış Muhabir İlham Gori 

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