Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Vali Erin Suriye sınırındaki gazetecileri ziyaret etti - ŞANLIURFA

Vali Erin Suriye sınırındaki gazetecileri ziyaret etti - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in basın mensuplarını ziyaret etmesiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırındaki gelişmeleri takip eden gazetecileri ziyaret etti.Vali Erin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekata birkaç gün içerisinde başlanacağı" yönündeki açıklamasının ardından Akçakale ilçesinde sınırdaki gelişmeleri takip etmek için gelen basın mensuplarına ziyarette bulunarak bir süre görüştü.Gazeteciler, sıkıntılarını da dinleyen Vali Erin'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Akçakale Kaymakamı Hamza Özer de katıldı.
Bu arada sessizliğin hakim olduğu sınırda gazetecilerin bekleyişi sürüyor.

Terör Örgütü Çakal Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı