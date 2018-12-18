Vali Erin Suriye sınırındaki gazetecileri ziyaret etti - ŞANLIURFA
- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in basın mensuplarını ziyaret etmesiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırındaki gelişmeleri takip eden gazetecileri ziyaret etti.Vali Erin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekata birkaç gün içerisinde başlanacağı" yönündeki açıklamasının ardından Akçakale ilçesinde sınırdaki gelişmeleri takip etmek için gelen basın mensuplarına ziyarette bulunarak bir süre görüştü.Gazeteciler, sıkıntılarını da dinleyen Vali Erin'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Akçakale Kaymakamı Hamza Özer de katıldı. Bu arada sessizliğin hakim olduğu sınırda gazetecilerin bekleyişi sürüyor.