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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Vali Erin Ceylanpınar’da yaralıları ziyaret etti

Vali Erin Ceylanpınar’da yaralıları ziyaret etti

ŞANLIURFA VALİSİNİN CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ ÖNÜNDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETMESİ

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Şehit Geçmiş Olsun Terör Örgütü 


- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Devlet Hastanesini ziyaret ederek PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından Ceylanpınar ilçesine Rasulayn tarafından attıkları mühimmat sonucu yaralananları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürütmüş olduğu Barış Pınarı Harekatı devam ederken PKK-PYD terör örgütü mensupları tarafından bugün Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu Elif Terim (11) şehit oldu ve bir çok kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olay sonrasında Ceylanpınar ilçesine gelerek yaralıları ziyaret etti. Hastane çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Erin, daha sonra ilçeden ayrıldı. Vali Erin'e İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve AK Parti İlçe Başkanı Halit Şimşek eşlik etti.
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