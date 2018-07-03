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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Vali Elban: '(Leyla Aydemir'in ölümü) Herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok' - AĞRI

Vali Elban: '(Leyla Aydemir'in ölümü) Herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok' - AĞRI

Vali Elban: "(Leyla Aydemir'in ölümü) Herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok" - AĞRI - Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın açıklamasıAĞRI - Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili basın açıklaması düzenledi.
Ağrı Valisi Süleyman Elban: " Ağrı 'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok." Ağrı Valisi Süleyman Elban, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölüm nedeniyle ilgili soru üzerine, "8 - 10 gün aç bırakıldığı için ölmüş." dedi.

Basın Açıklaması Irak 

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