Vali Elban: '(Leyla Aydemir'in ölümü) Herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok' - AĞRI
Vali Elban: "(Leyla Aydemir'in ölümü) Herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok" - AĞRI - Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın açıklamasıAĞRI - Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili basın açıklaması düzenledi. Ağrı Valisi Süleyman Elban: " Ağrı 'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok." Ağrı Valisi Süleyman Elban, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölüm nedeniyle ilgili soru üzerine, "8 - 10 gün aç bırakıldığı için ölmüş." dedi.