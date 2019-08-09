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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Vali Doğan'ın acı günü

Vali Doğan'ın acı günü

Cenaze töreninden detaylar

( SİVAS )- Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın hayatını kaybeden babası Kaya Doğan son yolculuğuna uğurlandı SİVAS

Cenaze Cenaze Namazı 


- Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın hayatını kaybeden babası Kaya Doğan son yolculuğuna uğurlandı. Kaya Doğan için Cuma namazı sonrası Sivas Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, milletvekilleri, çevre illerin valileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaya Doğan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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