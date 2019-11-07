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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Vali Deniz organ bağışı için broşür dağıttı Haberi

Vali Deniz organ bağışı için broşür dağıttı Haberi

YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ DETAY

Sağlık Personeli Sosyal Sorumluluk Projesi Organ Bağışı Beyin Ölümü Sosyal Sorumluluk 

-YÜRÜYÜŞTEN DETAYLAR
-MANİSA VALİSİ AÇIKLAMA
-BROŞÜR DAĞITIMI DETAY

( MANİSA )- Manisalılar organ bağışına dikkat çekmek için yürüdü- Yürüyüşe katılan Manisa Valisi Ahmet Deniz yürüyüş sonunda vatandaşlara broşür dağıtarak organ bağışına davet etti MANİSA

- Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Manisa Valiliği ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hayata bağış' isimli farkındalık yürüyüşüne katılan Manisa Valisi Ahmet Deniz yürüyüş sonunda vatandaşlara broşür dağıtarak organ bağışına davet etti. Manisa Valiliği ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışına dikkat çekmek için 'Hayata bağış' isimli farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanından başlayan yürüyüşe Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Yunusemre ve Şehzadeler ilçe sağlık müdürleri, sağlık personeli, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cumhuriyet Meydanında başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanında açılan organ bağış standının önünde son buldu. Burada vatandaşlara broşür dağıtan Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Bu hafta Organ Bağışı Haftası. Türkiye’de 30 bin civarında vatandaşımız organ bağışı bekliyor. Onun için farkındalık oluşturmak arzusundayız. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte bir mesaj verelim istedik. 'Hayata bağış' adı altında bir kampanyaya da başlayalım dedik. İnsanlara can vermek, hayat vermek önemli. Hepimiz ölümlüyüz. Bugün varız, yarın yokuz. Yarın başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Türkiye’de maalesef organ bağışı sayımız az. Canlıdan canlıya sorun yok ama asıl sorun olan kadavradan bağışlamak. Onun için beyin ölümü gerçekleşen insanlarımızın ailelerin ikna edilmesi ve bilinç önemli. Manisa nüfusa göre organ bağışında Türkiye’de birinci sırada. Biz bu rakamları daha da yukarılara çekelim istiyoruz. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Hepimizin başına gelebilir. Hastanelerde 30 bin civarında insanımız organ bağışı bekliyor. Onlara can vermek, hayat vermek kadar kutsal bir şey düşünemiyorum. Onun için Manisa’da bu sayının artmasını istiyoruz. Bir farkındalık oluşsun arzusundayız.” dedi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan organ bağışı standında gün boyunca Manisalıların organ bağışları kabul edilecek.
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