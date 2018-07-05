Vali denetledi, çalışmalar hızlandırıldı

-Karayolunda inceleme yapması, çalışmalardan görüntü

-Firma yetkililerinin valiye bilgi vermesi, sunum yapması

-Genel ve detay



( SİİRT )- Siirt Havaalanındaki çalışmalar çift vardiyaya çıkarıldı SİİRT



- Siirt Havaalanı ve Siirt-Kurtalan karayolunda incelemede bulunan Vali Ali Fuat Atik, sıcaklardan dolayı ağır işleyen havaalanındaki çalışmaların çift vardiyaya çıkartılarak vaktinden önce bitirilmesi için firma yetkililerinden taahhüt aldı. Siirt Valisi Ali Fuat Ekip, kentte devam eden çalışmaları denetledi. Vali Atik, ilk olarak havaalanına gitti, yapılan çalışmaları yerinde denetledikten sonra firma yetkililerinden bilgi aldı. Yaklaşık iki yıldır uçuşlara kapalı olan ve sonbahara doğru tamamlanacağı belirtilen havaalanında çalışmaların hızlandırılarak çift vardiyaya çıkarılmasını isteyen Vali Atik, Siirt kamuoyunun merakla beklediği havaalanına biran önce açılması için tüm imkanların seferber edildiğini aktardı. Vali Atik, daha sonra Siirt Kurtalan yolunda yapılan çalışmaları denetledi, yolu yapan firma yetkililerinden bilgi aldı. Proje bedeli 150 milyon TL olan Siirt-Kurtalan karayolunun standartların üstünde ve bitümlü sıcak karışım (BSK) olacağını, Ilısu Barajı altında kalacak bölgelerde çalışmaların yoğunlaştırılacağı, yıl sonunda yeni köprüden geçişlerin sağlanacağı aktarıldı.

