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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Vali’den trafik denetimi Haberi

Vali’den trafik denetimi Haberi

-Valinin araç denetimleri

Turab Diyalog Farkındalık Trafik Denetimi Trol 

--Sürücüler ile diyalog
--Detaylar

( SİVAS )- Sivas Valisi Salih Ayhan, tüm gayretlerinin çocuklarda ve sürücülerde farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi SİVAS

- Sivas Valisi Salih Ayhan, tüm gayretlerinin çocuklarda ve sürücülerde farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 2019 yılı Ramazan Bayramı tatili sürecinde ülke genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması ile “Bu yolda hep birlikteyiz”, “Kırmızı Düdük” ve “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” kampanyalarına destek vermek amacıyla yol uygulama noktalarını ziyaret etti. Ankara Yolu Uygulama Noktası ile Kovalı Jandarma Yol Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Salih Ayhan, kontrol için durdurulan araçlardaki yolcularla sohbet etti. Araçta bulunan çocuklara, kırmızı düdük, şapka, t-shirt ve kitap hediye eden Vali Ayhan, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi. Türkiye'nin dört bir yanında bütün noktalarda ciddi anlamda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için bütün güvenlik mensuplarının gayret gösterdiğini belirten Ayhan, "İlimizde de 63 noktada 130 personelimiz farkındalık oluşturmak için çalışıyor. Burada temel gaye; her hangi bir ceza uygulamak değil. Yapmak istediklerimiz; bir bilinç oluşturmak ve vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde gitmek istediği noktaya gitmesini sağlamak. Bütün gayretimiz, çocuklarımızda ve sürücülerimizde farkındalık oluşturabilmek. İyi bir noktadayız. Bu bayramda kazasız, belasız bir bayram geçirmek istiyoruz. Bu bilinçte hareket ediyoruz. 82 milyon vatandaşımızın güzel bir bayram geçirmesi için gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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