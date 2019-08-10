Vali'den sürücülere ceviz ezmeli bayram uyarısı Haberi

--Vali Hasan Şıldak'ın sürücülere tatlı ikramı

--Sürücülere ceviz ezmesinin ikram edilmesi

--Araç içerisinde çocuklara şapka verilmesi

--Vali Şıldak röp.

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( BURDUR )- Vali Hasan Şıldak: “Bayram süresince 172 personel teyakkuz halinde olacak” BURDUR



- Burdur Valisi Hasan Şıldak’ın katılımıyla Burdur-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi uygulama noktasında, denetim yapıldı. Sürücülere ceviz ezmesi ikram eden Şıldak, bayram süresince il genelinde 172 personelin teyakkuz halinde olacağını bildirdi. Burdur Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nca, Burdur-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak’ın da katıldığı denetimde, sürücülere ceviz ezmesi ikram edilirken, dikkatli araç kullanmaları konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Trafikteki farkındalığı ve bilinçlendirmeyi arttırmak adına çok sayıda sürücüyle görüştüklerini söyleyen Vali Şıldak, amaçlarının; kaza oranları azaltmak ve bilinçli sürücüler oluşturmak olduğunu belirtti.

Şıldak, “Gerek aşırı hız, gerek emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonundan uzak durulması, motosiklet türü araçlarda kesinlikle kask kullanılması, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yürütülen kampanyanın da gençlerimizde ve yeni nesilde farkındalık oluşturması amacıyla bu çalışmalar sürdürülüyor” dedi.

Bayram tatili süresince ilde trafik ve asayiş tedbirlerinin en üst seviyede alındığını vurgulayan Şıldak, trafikte taviz vermeden en iyi ve duyarlı şekilde vatandaşların yanlarında olacaklarını vurguladı. “Teyakkuz halinde olacak” Bu konuda vatandaşlardan da üst seviyede bir duyarlılık beklediklerine dikkat çeken Burdur Valisi Hasan Şıldak, “Artık Türkiye'miz modern, her alanda atılımlar yapan ve trafik sorununu aşmaya muktedir olan bir bilinç seviyesine eriştiğini düşünüyoruz. Ancak bunun için topyekün bir mücadelenin devam ettirilmesi gerekiyor. İlimiz genelinde emniyet sorumluluk alanında 25 trafik ekibimiz, 142 personeliyle görevi başında olacak. Jandarmamız da 15 trafik ekibi, 30 personel olmak üzere toplam ilimiz genelinde 40 ekip, 172 personelimiz trafik akışı olan güzergahlarda teyakkuz halinde olacak” ifadelerini kullandı. (HFV-

